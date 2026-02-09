onedio
Taç Atışına Hazırlanan Olaitan'la Selfie Çekmeye Çalışan Beşiktaş Taraftarı Dünyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
09.02.2026 - 16:45

Beşiktaş geçtiğimiz akşam Tüpraş Stadyumu'nda Akdeniz ekibi Alanyaspor'la karşılaştı. 2-2 berabere biten maça goller kadar maçı izleyen bir taraftar damga vurdu. Beşiktaş'ın galibiyet aradığı dakikalarda Olaitan ile selfie çekmeye çalışan taraftar başta Troll Football olmak üzere pek çok uluslararası platformda gündem oldu.

Beşiktaş evinde Alanyaspor karşısında zorladı ama galibiyeti alamadı.

Siyah beyazlılar yeni transferlerini sahneye çıkardığı maçın ilk dakikalarında 2-0 geriye düşse de skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Beşiktaş'ın taraftarı önünde galibiyet golü için bastırdığı dakikalarda uzun taç atışlarıyla bilinen ve kış transfer sezonunda Göztepe'den gelen Olaitan Junior'la selfie çektirmek isteyen taraftar gündem oldu.

O anlar ünlü spor mizah sayfalarına da düştü...

Bazı tepkiler şöyle;

Oğuzhan Kaya
