Taç Atışına Hazırlanan Olaitan'la Selfie Çekmeye Çalışan Beşiktaş Taraftarı Dünyada Viral Oldu
Beşiktaş geçtiğimiz akşam Tüpraş Stadyumu'nda Akdeniz ekibi Alanyaspor'la karşılaştı. 2-2 berabere biten maça goller kadar maçı izleyen bir taraftar damga vurdu. Beşiktaş'ın galibiyet aradığı dakikalarda Olaitan ile selfie çekmeye çalışan taraftar başta Troll Football olmak üzere pek çok uluslararası platformda gündem oldu.
Beşiktaş evinde Alanyaspor karşısında zorladı ama galibiyeti alamadı.
Bazı tepkiler şöyle;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
