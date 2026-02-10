İncil’de Adı Geçen 7 Kilisenin 7’si de Bugün Türkiye’de

Yıllardır şunu gördüm: Bazı yerler sadece gezilmez, dinlenir.

Anadolu’daki Yedi Kilise de öyle.

Tur otobüsüyle geçip gidilecek yerler değil;

biraz durursanız, size bir şey söylerler.

Şimdi bir rota yapalım gezebileceğiniz:

Anadolu’da Bir Kültür – İnanç – Heritage Rotası yapalım, unutulmaz,eşsiz…

Bazı rotalar vardır; fotoğraf için değil, fark etmek için yapılır.

Yedi Kilise rotası tam olarak böyle bir yolculuk.

Otobüsle geçip gitmezsiniz.

Her durakta inersiniz, yürürsünüz, susarsınız.

İzmir → Selçuk → Bergama → Akhisar → Salihli → Alaşehir → Denizli

Ege’nin yumuşak coğrafyasında, taşların hafızası gerçekten serttir.

Sizi şimdi o kiliselere götüreceğim: