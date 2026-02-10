İncil’de Adı Geçen 7 Kilisenin 7’si de Bugün Türkiye’de
Düşünsenize…
Hristiyan dünyasının en kutsal metinlerinden biri olan İncil, doğrudan 7 kiliseden bahsediyor.
Ve bugün,
Bu 7 kilisenin tamamı Türkiye sınırları içinde.
Roma’da değil.Vatikan’da değil. Paris’te, Londra’da hiç değil.
Anadolu’da.
İncil’in Vahiy bölümünde, Hz. İsa’nın Yuhanna aracılığıyla mesaj gönderdiği Yedi Kilise, Hristiyanlık tarihinde yalnızca birer yapı değil;
birer ruh hâli, birer dönem, birer uyarı olarak kabul edilir.
Ve bu kiliselerin tamamı, bugünkü Türkiye’de yer alır.
1. Efes Kilisesi – Selçuk / İzmir
2. İzmir Kilisesi – İzmir
3. Bergama Kilisesi – Bergama
4. Tiyatira Kilisesi – Akhisar
5. Sardes Kilisesi – Salihli
6. Filadelfiya Kilisesi – Alaşehir
7. Laodikya Kilisesi – Denizli / Pamukkale
