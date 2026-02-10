onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fatih Sultan Mehmet Hakkında Şaşırtan Gerçek: "Bugün Yaşasa Muhafazakarlar Onu Beğenmezdi"

Fatih Sultan Mehmet Hakkında Şaşırtan Gerçek: "Bugün Yaşasa Muhafazakarlar Onu Beğenmezdi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2026 - 11:24

İçerik Devam Ediyor

Osmanlı Devleti'nin en ikonik liderlerinden Fatih Sultan Mehmet’in bilinmeyen portresi, usta tarihçiler Prof. Dr. İsmail Erünsal ve Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın çarpıcı analizleriyle yeniden şekilleniyor. Fatih'in sanata olan tutkusu ve modern devlet anlayışı, günümüzdeki klasikleşmiş muhafazakar padişah imajını tamamen sarsacak nitelikte.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın