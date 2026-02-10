onedio
Mustafa Çiftçi Kimdir? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hangi Görevlerde Bulundu?

Mustafa Çiftçi Kimdir? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hangi Görevlerde Bulundu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 00:24

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yeni İçişleri Bakanı olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi görevlendirildi. Aslen Konya doğumlu olan Mustafa Çiftçi, ülkenin birçok bölgesinde kaymakamlık görevi yaptıktan sonra ilk valiliğini ise 2018 yılında Çorum’da yaptı. İşte yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin eğitim ve siyaset hayatı…

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kimdir?

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kimdir?

Mustafa Çiftçi, 1980 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. 1995 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde iki ayrı yüksek lisans çalışması tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Adalet bölümünü bitiren Çiftçi’nin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünde kaydının olduğu iddia edildi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülağaç, Tekman, Derinkuyu, Adilcevaz ve Kaman ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği gibi stratejik görevlerde bulundu.

Mustafa Çiftçi’nin ilk valilik görevi ise Çorum’da oldu. Çiftçi, 2023’te Erzurum Valisi olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

