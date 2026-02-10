Mustafa Çiftçi Kimdir? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hangi Görevlerde Bulundu?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yeni İçişleri Bakanı olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi görevlendirildi. Aslen Konya doğumlu olan Mustafa Çiftçi, ülkenin birçok bölgesinde kaymakamlık görevi yaptıktan sonra ilk valiliğini ise 2018 yılında Çorum’da yaptı. İşte yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin eğitim ve siyaset hayatı…
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kimdir?
