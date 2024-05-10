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Hafızlık Yarışmasının Kazananı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Oldu

Hafızlık Yarışmasının Kazananı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Oldu

Erzurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.05.2024 - 09:55

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hafız Kal” yarışmasında birinci Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu. Çiftçi, yaptığı açıklamada 41 yıldır hafız olduğunu söyledi.

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Kur’an-ı Kerim’in tamamanı ezberden okuyabilen kişilere hafız deniyor.

Kur’an-ı Kerim’in tamamanı ezberden okuyabilen kişilere hafız deniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinin birincisi, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinin birincisi, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu.

Yarışmanın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım" dedi.

Yarışmanın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım" dedi.

Vali Çiftçi, hafızlık sürecini ise şöyle anlattı;

Vali Çiftçi, hafızlık sürecini ise şöyle anlattı;

'Ben, 1983 yılında Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Havzan Nuraniye var. Merhum İsmail Ketenci Hocamızla hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım yani her gün mutlaka bir saat ayırdım ve bir saat çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu yarışmanın çok faydalı, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten bu yarışma ilkti, inşallah bundan sonra da devamı gelir.'

Yarışmadan görüntüler 👇

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