Hafızlık Yarışmasının Kazananı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Oldu
Hafızlık Yarışmasının Kazananı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Oldu
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hafız Kal” yarışmasında birinci Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu. Çiftçi, yaptığı açıklamada 41 yıldır hafız olduğunu söyledi.
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Kur’an-ı Kerim’in tamamanı ezberden okuyabilen kişilere hafız deniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinin birincisi, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu.
Yarışmanın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım" dedi.
Vali Çiftçi, hafızlık sürecini ise şöyle anlattı;
Yarışmadan görüntüler 👇
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