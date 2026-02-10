onedio
Beşiktaş’ın EuroCup Mücadelesinde Yunan Taraftarlardan Tepki Çeken Pankart

Beşiktaş'ın EuroCup Mücadelesinde Yunan Taraftarlardan Tepki Çeken Pankart

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2026 - 23:04

Temsilcimiz Beşiktaş, EuroCup’ta Yunanistan ekibi Panionios ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın rakibini 114-74 mağlup ettiği maçta, Yunan taraftarların salona astığı skandal pankart tepki çekti.

Beşiktaş, EuroCup B Grubu mücadelesinde bu akşam Yunanistan deplasmanındaydı.

Siyah-beyazlı ekip, Yunanistan’ın Panionios takımını 40 sayı farkla mağlup ederken, Yunan taraftarlarının salona astığı pankart ise tepki çekti.

Beşiktaş tepki çeken pankartla ilgili açıklama yaptı. 👇

'Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz.'

Skandal pankarta sosyal medyadan tepkiler 👇

'REZALET!

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'da oynayacağı Panionios maçı öncesinde açılan skandal pankart!

Bu organizasyonda güvenlik dediğiniz şey sadece kağıt üzerinde mi?

Aynı görüntü Türkiye’de yaşansaydı neler olurdu?

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?'

👇

'Takımlarına hiç güvenleri olmayınca sadece çirkeflik yaparlar.'

👇

'Bu nasıl bir pankart böyle. FIBA buna nasıl izin veriyor? Şimdi gereken cezayı kesecekler mi? Gerçekten çok merak ediyorum.'

👇

'Partizan-Fenerbahçe maçındaki pankart sonrasında bu kez de bu maçta hakaret içerikli bir pankarta izin verilmiş. EuroLeague her şeyiyle en kötü yönetilen organizasyon diye boşa demiyoruz. Partizan'a olduğu gibi Panionios'a da komik bir para cezası verilip konu kapatılır.'

'Pankartlar neden sadece Türk takımları aleyhine böyle rahat bir şekilde açılabiliyor? EuroLeague gördüğüm en kötü yönetilen organizasyon. Eğer birkaç bin € cezayla bu pankartlar geçiştirilecekse, bizimkiler de yiyecekleri birkaç bin € karşılığında pankartın kralını bunlara açar.'

