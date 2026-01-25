onedio
19-25 Ocak: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 12:59

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, bir paylaşım yaptı.

Show Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş, işine son verildi. X hesabından yaşananları açıklayan Erbaş, 'Eski eş ile ilgili haberleri sunmam istenmediği için görevime son verildi' dedi.

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artırdı.

Geçen haftalarda 'yoğun kar' beklentisi nedeniyle İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte okullar tatil edilmiş ancak kar yağışının olmaması nedeniyle meteoroloji uzmanları eleştirilmişti. Bu eleştirilerden biri de duayen gazeteci Uğur Dündar'dan gelmişti. Dündar'ın tepkisi çok konuşulurken bu kez Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üstü kapalı Dündar'ı eleştirdi. Uğur Dündar'dan ise yanıt gecikmedi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal iddiasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu, Atasun Optik, RayBan, Vogue, Oakley gibi gözlük markalarının çatı şirketi olan EssilorLuxottica hakkında soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland konusundaki ısrarını sürdürürken, AB ülkelerini gümrük vergilerini yükseltmekle tehdit ediyor.

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Anders Vistisen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Trump’ın anlayacağı dilden konuşacağını söyleyerek, “Sayın Başkan s…. gidin” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, mali bir krizin eşiğinde olabilir.

Yayımlanan son analizlere göre, şirketin devasa altyapı harcamaları mevcut gelirleriyle örtüşmüyor. Bu dengesizliğin 18 ay içinde ciddi bir nakit krizine, hatta şirketin iflasına veya satışına yol açabileceği konuşuluyor.

Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma alınmış, 12 Ocak’ta entübe edilmişti.

Akıllı telefon pazarında artan rekabet ve daralan kâr marjları, sektördeki dengeleri hızla değiştiriyor.

Gayrimenkul ilanlarında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama yürürlüğe girecek.

Tapu işlemlerinde artık ‘gerçek satış bedeli’nin yer alması zorunlu hale gelecek. Emlak danışmanları ise yalnızca e-Devlet üzerinden yetkilendirme girebilecek. İşte 1 Şubat 2026’dan itibaren tapuda yeni dönemin detayları.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Karşılaşmanın sonunda Kazak raket Yulia Putintseva’nın Türk taraftarlara doğru ‘sizi duyamıyorum’ şeklindeki hareketi tepkilere neden oldu.

Ekonomik kriz alışveriş merkezlerini de (AVM) vurdu.

Yeni AVM inşaatları yaşanan mali kriz nedeniyle durduruldu, pek çok köklü AVM kapatıldı. Sektör temsilcileri önümüzdeki beş sene içinde AVM’lerde el değiştirme ve dönüştürme döneminin başlayacağını belirterek yeni alışveriş merkezlerinin yapılmayacağını kaydetti.

Balıkesir Sındırgı'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı.

Sındırgı'da olan deprem çevredeki birçok ilde de hissedildi.

Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul’da sahneye çıktı.

Unutulmaz konserler veren Tarkan’ın elde ettiği gelir ortaya çıktı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Tarkan’ın sekiz konser sonunda 4 milyon dolar kazanacağı iddia edildi. Megastarın her konser için 500 bin dolar ücret talep ettiği de iddialar arasında.

Türkiye’de yurt dışından alışverişte 30 euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Çinli alışveriş sitesi TEMU’nun Türkiye ofisine Rekabet Kurulu tarafından baskın düzenlenmiş ve şirketin bilgisayarlarına el konulmuştu.

TEMU’da Türk vatandaşlarına kısıtlama getirildiği ortaya çıktı. Türk vatandaşları artık doğrudan Çin firmalarından alışveriş yapamayacak. Kullanıcılara sadece yerli satıcıların ürünleri gösterilecek.

ABD’de eksi 45 derecelerin görüleceği dondurucu soğuklar, ülkenin yarısından fazlasında etkili olacak.

Yaklaşık 200 milyon kişinin etkileneceği dondurucu soğuklar için marketler adeta yağmalandı. New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu. Ülkede 10 bine yakın uçuş iptal edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da dondurucu soğukları yetkililerin takip ettiğini açıkladı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
