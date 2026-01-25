19-25 Ocak: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artırdı.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal iddiasıyla soruşturma açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland konusundaki ısrarını sürdürürken, AB ülkelerini gümrük vergilerini yükseltmekle tehdit ediyor.
Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, mali bir krizin eşiğinde olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma alınmış, 12 Ocak’ta entübe edilmişti.
Akıllı telefon pazarında artan rekabet ve daralan kâr marjları, sektördeki dengeleri hızla değiştiriyor.
Gayrimenkul ilanlarında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama yürürlüğe girecek.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Ekonomik kriz alışveriş merkezlerini de (AVM) vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir Sındırgı'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı.
Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul’da sahneye çıktı.
Türkiye’de yurt dışından alışverişte 30 euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Çinli alışveriş sitesi TEMU’nun Türkiye ofisine Rekabet Kurulu tarafından baskın düzenlenmiş ve şirketin bilgisayarlarına el konulmuştu.
ABD’de eksi 45 derecelerin görüleceği dondurucu soğuklar, ülkenin yarısından fazlasında etkili olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın