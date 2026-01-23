onedio
Balıkesir Sındırgı'da 5.1 Şiddetinde Bir Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
24.01.2026 - 00:32

Balıkesir Sındırgı'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı.

Sındırgı'da olan deprem çevredeki birçok ilde de hissedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem00:24’te gerçekleşti. 

Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak kayıtlara geçti. 

Yerin 11,04 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

