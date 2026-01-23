onedio
AVM Dönemi Sona Erdi: Köklü AVM'ler Kapandı, Yeni Alışveriş Merkezi Yapılmayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2026 - 17:38

Ekonomik kriz alışveriş merkezlerini de (AVM) vurdu. Yeni AVM inşaatları yaşanan mali kriz nedeniyle durduruldu, pek çok köklü AVM kapatıldı. Sektör temsilcileri önümüzdeki beş sene içinde AVM’lerde el değiştirme ve dönüştürme döneminin başlayacağını belirterek yeni alışveriş merkezlerinin yapılmayacağını kaydetti.

Kaynak: Ekonomim/Yener Karadeniz

Ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren pek çok AVM kapatıldı. AVM'lerde bulunan pek çok mağaza artan fiyatlar nedeniyle adeta sinek avlıyor. Krizle mücadeleye yenik düşen işletmeler ise çareyi kepenk indirmekte buluyor. Sektör temsilcileri AVM döneminin sona erdiğini ifade etti. AVM'lerin artık dönüşüm pazarına girdiğini söyleyen sektör temsilciler, beş sene içerisinde yeni AVM'lerin yapılmayacağını dile getirdi. Sektör temsilcileri, toprak alıp sıfırdan alışveriş merkezi yapmak yerine pek çok yatırımcının atıl durumdaki AVM'leri dönüştürmeyi planladığını kaydetti.

Ece Türkiye Genel Müdürü ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı, AVM döneminin sona erdiğini belirtti. Şapkacı, AVM yatırımcılarının artık geri dönüş riskini minimumda tutan yatırımlara girmeyi tercih ettiklerini kaydederek, “İnşa etmek yerine satın alıp, dönüştürerek yola devam etme yönünde. Bu bir trend ve bu şekilde devam eder. Yeni AVM yatırımı için ortam henüz uygun değil” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın