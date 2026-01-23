AVM Dönemi Sona Erdi: Köklü AVM'ler Kapandı, Yeni Alışveriş Merkezi Yapılmayacak

Ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren pek çok AVM kapatıldı. AVM'lerde bulunan pek çok mağaza artan fiyatlar nedeniyle adeta sinek avlıyor. Krizle mücadeleye yenik düşen işletmeler ise çareyi kepenk indirmekte buluyor. Sektör temsilcileri AVM döneminin sona erdiğini ifade etti. AVM'lerin artık dönüşüm pazarına girdiğini söyleyen sektör temsilciler, beş sene içerisinde yeni AVM'lerin yapılmayacağını dile getirdi. Sektör temsilcileri, toprak alıp sıfırdan alışveriş merkezi yapmak yerine pek çok yatırımcının atıl durumdaki AVM'leri dönüştürmeyi planladığını kaydetti.