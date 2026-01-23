AVM Dönemi Sona Erdi: Köklü AVM'ler Kapandı, Yeni Alışveriş Merkezi Yapılmayacak
Ekonomik kriz alışveriş merkezlerini de (AVM) vurdu. Yeni AVM inşaatları yaşanan mali kriz nedeniyle durduruldu, pek çok köklü AVM kapatıldı. Sektör temsilcileri önümüzdeki beş sene içinde AVM’lerde el değiştirme ve dönüştürme döneminin başlayacağını belirterek yeni alışveriş merkezlerinin yapılmayacağını kaydetti.
AVM dönemi sona erdi.
"Yeni AVM yatırımı için ortam henüz uygun değil."
