Şamil Tayyar Açıkladı: Emeklilere Tamamlayıcı Aile Destek Paketi Çalışmaları Yolda

Oğuzhan Kaya
23.01.2026 - 15:35

2026 yılı için açıklanan emekli maaşları başta emekliler olmak üzere kamuoyu tarafından düşük bulunmuştu. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasıyla yüksek prim ödeyenler tarafından bu uygulamanın adil olmadığı dile getirilmişti. Eski milletvekili ve TGRT yorumcusu Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'in bir sosyal maaş projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Düşük gelirli ailelerin gelirlerinin devlet tarafından karşılanacağı bu uygulama ilk aşamada üç pilot ilde uygulanacak.

Tayyar'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;

'En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını öngören teklif, meclisten geçti. Kimse memnun değil. Sadece emekliler değil tüm dar ve sabit gelirliler, ekonomik zorluk yaşıyor.

Ekonomi yönetimi, bütçe disiplinini bu yıl da bozmadan devam etmeyi, ücretli/maaşlı kesime yönelik iyileştirici tedbirleri ağırlıklı 2027 yılı başından itibaren uygulamayı planlıyor.'

Hane gelirine göre yeni bir paket hazırlanıyor.

'Bu arada Şimşek bakanın açıkladığı ‘gelir tamamlayıcı aile destek sistemi’ denilen yeni paket için hazırlıklar başladı.Bu bağlamda her hanenin ‘gelir ve servet haritası’ belirlenirken, ortalama geçim endeksi tespit edilecek.

Geliri bu geçim indeksinin altında olanlara aradaki fark, her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılacak. Misal hane geliri 20 bin lira, geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark ilgiliye ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek. Bir nevi sosyal maaş. Sürekli takip edilecek, zaman içinde geliri artanlar sistemden çıkarılacak. Bu yıl Haziran veya Temmuz ayında iki üç ili kapsayacak şekilde pilot bölge uygulamasına geçilme ihtimali de var.Ayrıca, tüm kamu çalışanlarına yönelik maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen reform paketinin yıl sonuna doğru meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

İnşallah, bu hazırlıklar, yılların derin tahribatını telafi edici ve toplumsal refahı arttırıcı nitelikte olur.'

