Şamil Tayyar Açıkladı: Emeklilere Tamamlayıcı Aile Destek Paketi Çalışmaları Yolda
2026 yılı için açıklanan emekli maaşları başta emekliler olmak üzere kamuoyu tarafından düşük bulunmuştu. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasıyla yüksek prim ödeyenler tarafından bu uygulamanın adil olmadığı dile getirilmişti. Eski milletvekili ve TGRT yorumcusu Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'in bir sosyal maaş projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Düşük gelirli ailelerin gelirlerinin devlet tarafından karşılanacağı bu uygulama ilk aşamada üç pilot ilde uygulanacak.
Tayyar'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;
Hane gelirine göre yeni bir paket hazırlanıyor.
