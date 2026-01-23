“Emir Sarıgül, Sevgilisi Şarkıcı Sibel Can ile Birlikte Yurt Dışına Kaçtı” İddiasına Açıklama Geldi
DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasına 6 yıl 13 ay hapis cezası verilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün, birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sibel Can ile birlikte Londra’ya kaçtığı, çevresinin de bu iddiaları doğruladığı iddia edilmişti. (Kaynak: Seyhan Avşar / Gerçek Gündem)
Konu hakkında gazeteci Can Özçelik, Emir Sarıgül’e ulaştı. İddialar hakkında açıklama yapan Sarıgül “Ben Levent’te ofisimde oturuyorum, Sibel Can Beykoz’da evinde dinleniyor” dedi.
Şişli Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül hakkında çıkan haber gündeme bomba gibi düştü.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
