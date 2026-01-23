“Emir Sarıgül, Sevgilisi Şarkıcı Sibel Can ile Birlikte Yurt Dışına Kaçtı” İddiasına Açıklama Geldi

Gazeteci Seyhan Avşar’ın haberine göre; Emir Sarıgül, hakkındaki 6 yıl 13 ay hapis cezası nedeniyle sevgilisi Sibel Can’ı da yanına alarak yurt dışına kaçtı. Avşar’ın haberine şu ifadeler yer aldı: “Sarıgül’ün yakın çevresi bu kaçışı doğrularken, Emir Sarıgül’e ulaşmak için aradığım babası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de “Emir Londra’da…” dedi. Ne zaman döner şeklindeki soruma ise baba Sarıgül, “İnşallah inşallah haftaya döner” diye yanıt verdi.

Ancak bu haber sonrasında bir açıklama da iddiaların odağındaki isim Emir Sarıgül’den geldi. Gazeteci Can Özçelik’e açıklama yapan Sarıgül şunları söyledi: “Levent’te ofisimde oturuyorum. Hakkımda verilen mahkeme kararınının istinaf yolu açık. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra aldığım ceza için istinafa itiraz başvurusu yapacağım. Geçen hafta iki günlüğüne Londra’ya gitmiştim. Kızımın üniversite işleri için yurtdışına çıktım. Ardından tekrar Türkiye’ye döndüm.

Sibel Can’ın da hafta sonu Kıbrıs’ta konser var. O da şu anda Beykoz’daki evinde dinleniyor.”