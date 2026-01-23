Bilgiyi Not Almaktan Fazlasına Taşıyan Yapay Zeka! Google NotebookLM ile Neler Yapabilirsiniz?
Bilgiyi okumak başka, anlamak başka. Not almak kolay, bağlantı kurmak zor. NotebookLM, tam olarak bu boşluğu kapatmaya odaklanıyor. Dosyalarla çalışan, içerik üzerinden düşünen, öğrenme sürecini aktif hale getiren yapı sunuyor. Pasif okuma alışkanlığı yerini aktif öğrenmeye bırakıyor.
Peki Google NotebookLM ile neler yapabilirsiniz? Her şeyi anlattık!
Hiç kullanmayan varsa diye temelden başlayalım: Google NotebookLM nedir?
Peki NotebookLM ile neler yapabilirsiniz?
Üretim, analiz ve içerik süreçleri tek merkezde toplanıyor. Örneğin, biz aşağıdaki görseli NotebookLM ile çok kısa bir sürede ürettik!
NotebookLM, eğitim platformlarıyla da entegre çalışıyor!
Dilerseniz içeriğimizi NotebookLM ile oluşturduğumuz yapay zeka videosu ile de dinleyebilirsiniz:
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
