Bilgiyi Not Almaktan Fazlasına Taşıyan Yapay Zeka! Google NotebookLM ile Neler Yapabilirsiniz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 13:43

Bilgiyi okumak başka, anlamak başka. Not almak kolay, bağlantı kurmak zor. NotebookLM, tam olarak bu boşluğu kapatmaya odaklanıyor. Dosyalarla çalışan, içerik üzerinden düşünen, öğrenme sürecini aktif hale getiren yapı sunuyor. Pasif okuma alışkanlığı yerini aktif öğrenmeye bırakıyor.

Peki Google NotebookLM ile neler yapabilirsiniz? Her şeyi anlattık!

Kaynak 1, Kaynak 2

Hiç kullanmayan varsa diye temelden başlayalım: Google NotebookLM nedir?

NotebookLM, Google tarafından geliştirilen, kullanıcı kaynaklarıyla çalışan yapay zeka destekli araştırma ve öğrenme platformu olarak konumlanıyor. İnternetten rastgele veri çekmek yerine, yüklenen dokümanlar üzerinden çalışan sistem yapısı kuruluyor. Ders notları, akademik makaleler, raporlar, sunumlar, strateji belgeleri, transkriptler doğrudan bilgi kaynağı haline geliyor.

Amaç sadece özet üretmek değil. Bilgiyi yapılandırmak, kavramsal bağlar kurmak, öğrenme sürecini hızlandırmak ve düşünme biçimini desteklemek. NotebookLM, klasik yapay zeka araçlarından farklı olarak içerik tüketimi değil, içerik üzerinden öğrenme mantığıyla ilerliyor.

Peki NotebookLM ile neler yapabilirsiniz?

  • Yüklenen belgelerden otomatik bilgi kartları oluşturabilir, kavramları ve terimleri sistemli şekilde öğrenebilirsiniz.

  • Kaynak bazlı testler ve quiz’ler üretebilir, konuya özel ölçme setleri hazırlayabilirsiniz.

  • Akademik metinlerden çalışma rehberleri, kavram sözlükleri ve analiz dokümanları üretebilirsiniz.

  • Rapor, sunum, araştırma metni ve içerik dosyalarından özet planlama yapıları oluşturabilirsiniz.

  • Belgeler üzerinden bağlamsal öğrenme akışı kurabilirsiniz.

  • Kaynaklardan sesli özetler üretebilir, içerikleri dinlenebilir formata dönüştürebilirsiniz.

  • Konuları videolu özet formatında görsel anlatımla öğrenme içeriğine çevirebilirsiniz.

  • İçerikleri zihin haritası formatında görselleştirerek kavramsal bağlar kurabilirsiniz.

  • Belgelerden otomatik raporlar oluşturabilirsiniz.

  • İçerikleri infografik formatına dönüştürebilirsiniz.

  • Sunum içeriklerini slayt sunusu haline getirebilirsiniz.

  • Verileri, komut vererek veri tablosu formatında oluşturabilirsiniz.

Üretim, analiz ve içerik süreçleri tek merkezde toplanıyor. Örneğin, biz aşağıdaki görseli NotebookLM ile çok kısa bir sürede ürettik!

NotebookLM, içerik üretimi tarafında da güçlü yapı sunuyor. Blog yazıları, briefing dokümanları, çalışma rehberleri, analiz raporları, kavram sözlükleri, akademik açıklamalar otomatik formatlara dönüşüyor.

Yüklenen içeriğin türüne göre sistem farklı üretim formatları öneriyor. Akademik metinlerde kavram sözlüğü, hikaye metinlerinde karakter analizi, strateji belgelerinde yapılandırılmış özet planları oluşturulabiliyor. 

Üstelik güvenilir kaynak yapısı ile 'uydurma bilgi' sorunu ortadan kalkıyor çünkü yalnızca sizin yüklediğiniz kaynaklar üzerinden ilerliyor. Akademik dokümanlar, iç yazışmalar, strateji belgeleri, araştırma raporları, sunumlar, transkriptler sistemin tek veri kaynağı haline geliyor. Dış veri karışmıyor. Halüsinasyon üretimi riski düşüyor. Yanlış bağlam oluşturma ihtimali ortadan kalkıyor.

NotebookLM, eğitim platformlarıyla da entegre çalışıyor!

Öğretmenler ders materyallerini doğrudan defter sistemine dönüştürebiliyor. Eğitim tarafında OpenStax gibi akademik içerik sağlayıcılarla yapılan iş birlikleri sayesinde doğrulanmış, hakemli, güvenilir kaynaklardan oluşturulmuş etkileşimli defterler sunuluyor. 

Ajanslar, kurumlar ve ekipler tarafında ise iç bilgi yönetimi sistemi gibi çalışıyor. Doküman karmaşası, bilgi dağınıklığı, kaynak kopukluğu ortadan kalkıyor.

Yani anlayacağınız NotebookLM'de yapamayacağınız şey neredeyse yok. Biz uzun uzadıya daha fazla anlatmak isterdik ancak biraz da siz deneyimleyin istiyoruz!

Dilerseniz içeriğimizi NotebookLM ile oluşturduğumuz yapay zeka videosu ile de dinleyebilirsiniz:

