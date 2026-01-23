Bilgiyi Not Almaktan Fazlasına Taşıyan Yapay Zeka! Google NotebookLM ile Neler Yapabilirsiniz?

Öğretmenler ders materyallerini doğrudan defter sistemine dönüştürebiliyor. Eğitim tarafında OpenStax gibi akademik içerik sağlayıcılarla yapılan iş birlikleri sayesinde doğrulanmış, hakemli, güvenilir kaynaklardan oluşturulmuş etkileşimli defterler sunuluyor.

Ajanslar, kurumlar ve ekipler tarafında ise iç bilgi yönetimi sistemi gibi çalışıyor. Doküman karmaşası, bilgi dağınıklığı, kaynak kopukluğu ortadan kalkıyor.

Yani anlayacağınız NotebookLM'de yapamayacağınız şey neredeyse yok. Biz uzun uzadıya daha fazla anlatmak isterdik ancak biraz da siz deneyimleyin istiyoruz!