Ünlü Markalar Hacklendi: "No System is Safe" Uyarısı Gönderildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 20:13

Ünlü markalardan arka arkaya hacklenme haberi geldi. Fenerbahçe, İş Bankası ve Dominos uygulamalarından aynı anda kullanıcılara 'Sistem Güvende Değil' bildirimi gönderildi.

'No System Is Safe' uyarısı alan kullanıcılar kısa süreli panik yaşadı. Bazı global markaların da bu süreçten etkilendiği düşünülüyor.

Fenerbahçe ve global birçok marka hacklendi.

Aynı dakikalarda gelen bildirimle birçok uygulamanın hacklendiği görüldü. 

Fenerbahçe'nin antrenman ve maç haberleri, transferler, bilet duyuruları, Fenerium ürünleriyle ilgili kampanyalarını duyurduğu uygulama hacklendi. 

Akşam saatlerinde kullanıcılar bu uygulamadan şok bir bildirim aldı. Gelen bildirimde 'No System Is Safe' yazıyordu.

İş Bankası'nın uygulaması Nays da hacklenen uygulamalar arasında.

İş Bankası'nın 'Yeni Nesil Bankacılık' diyerek duyurduğu Nays da hacklenen uygulamalardan oldu.

Son olarak Dominos'tan da hack bilgisi geldi.

'No System is Safe' uyarısı Dominos uygulamasından da kullanıcılara gönderildi. 

No System is Safe Ne Demek?

Tüm uygulama kullanıcılarına gönderilen No System is Safe bildirimi ise 'Sistem güvende değil' anlamına geliyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
skysvoffice

Az kaldı az, 20 yıl belki de 30 yıl geriye döneceğiz.

The_Devil_of_Ramadi

Kozmik odaya girilen bir ülkede kimse güvende değildir.Yaparsa ak parti yapar 💡 hüloğğğg