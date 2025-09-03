Ünlü Markalar Hacklendi: "No System is Safe" Uyarısı Gönderildi
Ünlü markalardan arka arkaya hacklenme haberi geldi. Fenerbahçe, İş Bankası ve Dominos uygulamalarından aynı anda kullanıcılara 'Sistem Güvende Değil' bildirimi gönderildi.
'No System Is Safe' uyarısı alan kullanıcılar kısa süreli panik yaşadı. Bazı global markaların da bu süreçten etkilendiği düşünülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe ve global birçok marka hacklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş Bankası'nın uygulaması Nays da hacklenen uygulamalar arasında.
Son olarak Dominos'tan da hack bilgisi geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Az kaldı az, 20 yıl belki de 30 yıl geriye döneceğiz.
Kozmik odaya girilen bir ülkede kimse güvende değildir.Yaparsa ak parti yapar 💡 hüloğğğg