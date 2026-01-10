onedio
Süper Kupa Finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kadroları Belli Oldu

Hakan Karakoca
10.01.2026 - 17:47

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak. Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetirken, mücadele ATV’den canlı yayımlanacak

İki takımın derbiye dakikalar kala ilk 11'leri belli oldu.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

