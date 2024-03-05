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Trans Bir Grubun, Müşterilerini Çaldıkları İddiasıyla Filipinli Trans Bireyleri Dövdüğü Anlar Gündem Oldu

Trans Bir Grubun, Müşterilerini Çaldıkları İddiasıyla Filipinli Trans Bireyleri Dövdüğü Anlar Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 00:20

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşanan olayda 100’den fazla seks işçisi kavgaya karıştı. O anlar ise canlı yayın yapan birinin kaydıyla sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Geçtiğimiz pazartesi yaşanan kavganın çıkış sebebi Taylandlı trans bireylerin, Filipinli trans bireyleri kendi müşterilerini çaldıkları iddiasıyla suçlamasıydı.

Geçtiğimiz pazartesi yaşanan kavganın çıkış sebebi Taylandlı trans bireylerin, Filipinli trans bireyleri kendi müşterilerini çaldıkları iddiasıyla suçlamasıydı.

Bunun üzerine Taylandlı trans bireylerin, Filipinli trans bireylere ellerine ne geçtiyse fırlattıkları, bir yerlere tırmanıp üzerlerine atladıkları görüldü.

Bunun üzerine Taylandlı trans bireylerin, Filipinli trans bireylere ellerine ne geçtiyse fırlattıkları, bir yerlere tırmanıp üzerlerine atladıkları görüldü.

Müdahele etmek isteyen polis ise arada kaldı ve kavgayı bir süre etkisiz hale getiremedi.

Müdahele etmek isteyen polis ise arada kaldı ve kavgayı bir süre etkisiz hale getiremedi.

Olayda ise 100’e yakın seks işçisi yer alıyordu. O anları kaydeden birçok kişi varken kimileriyse canlı yayın açarak yayınladı.

Olayda ise 100’e yakın seks işçisi yer alıyordu. O anları kaydeden birçok kişi varken kimileriyse canlı yayın açarak yayınladı.

İşte detaylar 👇

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Sorun yok, herkes sevişecek.. 😄

batuhansahin44760

Trans bireylere ilgi var demek ki müşteri için kavga ettiklerine göre