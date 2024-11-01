Robotlar ve Sesli Asistanlar Neden Genellikle Kadın Sesiyle Tasarlanıyor? Çok İlginç Cevapları Var
Robotlar ve Sesli Asistanlar Neden Genellikle Kadın Sesiyle Tasarlanıyor? Çok İlginç Cevapları Var
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Son yıllarda teknoloji devlerinin geliştirdiği sesli asistanlar, genellikle kadın sesiyle karşımıza çıkıyor. Kadın seslerinin tercih edilmesinin ardında yatan nedenler de haliyle merak ediliyor.
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Gelişen teknolojiler sesli asistanların ve robotların tasarımında cinsiyet rollerini yeniden şekillendiriyor. Apple’ın Siri’si, Microsoft’un Cortana’sı ve Amazon’un Alexa’sı gibi popüler asistanların çoğu, kadın sesiyle karşımıza çıkıyor.
2011 yılında yapılan bir çalışmada erkeklerin kadın seslerini daha çok tercih ettikleri, kadınların ise kadın sesine erkek sesine oranla daha fazla değer verdikleri belirlendi. Bu durum cinsiyetçi kalıpların bu teknolojilerde de yansıdığını gösteriyor.
Yapay zeka ve robot teknolojilerinin cinsiyet rollerine etkisi kullanıcıların algılarıyla bağlantılı. 2009 yılında Boston Bilim Müzesi’nde yapılan bir araştırma erkeklerin kadın sesine sahip robotlara bağış yapma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Ancak kadınlar sesin cinsiyeti hakkında daha az kaygı taşıyor gibi görünüyor. Bu bulgular kadın seslerinin daha az tehditkar algılandığını ve kullanıcılar üzerinde daha fazla güven hissi oluşturduğunu gösteriyor.
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Güç ve otorite gibi kavramların genellikle erkeklerle ilişkilendirilmesi empati ve iletişim yeteneklerinin ise kadınlarla özdeşleştirilmesiyle sonuçlanıyor. Robot Sophia gibi empati odaklı robotlar ve sesli asistanlar bu nedenle kadın sesleriyle tasarlanıyor.
Örneğin, Boston Dynamics ve MIT gibi kuruluşlar güç gerektiren işleri temsil eden robotlarını maskülen hatlarla geliştiriyor. Bu durum toplumun geleneksel cinsiyet rollerinin teknolojiye yansımasını gözler önüne seriyor.
Son yıllarda cinsiyet tiplemelerini kırmaya çalışan çalışmalar da var. Apple, iOS 15.4 beta güncellemesiyle Siri’ye yeni bir ses ekledi; bu ses belirli bir cinsiyet taşımıyor.
“Axios” adı verilen bu ses daha kapsayıcı bir yaklaşımın örneği olarak öne çıkıyor. Cinsiyetçilikten bağımsız bir yapay zeka geliştirme çabaları teknolojinin geleceğinde cinsiyet eşitliğine yönelik umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Siz ne düşünüyorsunuz?
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