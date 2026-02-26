İstanbul’a Âşık Olan Fransız: Pierre Loti’nin Hüzünle Yazdığı Şehir

Bazı şehirler fethedilir.

Bazıları inşa edilir.

Bazıları da… uzaktan gelen bir yabancının kalbini ele geçirir.

19.yüzyılın sonlarında bir Fransız deniz subayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yorgun başkentine ayak bastı. Adı Julien Viaud’du. Ama dünya onu başka bir isimle tanıyacaktı: Pierre Loti.

O İstanbul’u sadece görmedi.

Onu bir hatıra gibi sakladı.

Bir sonbahar gibi sevdi.

Ve belki de en çok, onun kaybolmakta olan haline âşık oldu.

Bu bir aşk hikâyesi.

Ama aynı zamanda bir yüzleşme.