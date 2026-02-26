İstanbul’a Âşık Olan Fransız: Pierre Loti’nin Hüzünle Yazdığı Şehir
Bazı şehirler fethedilir.
Bazıları inşa edilir.
Bazıları da… uzaktan gelen bir yabancının kalbini ele geçirir.
19.yüzyılın sonlarında bir Fransız deniz subayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yorgun başkentine ayak bastı. Adı Julien Viaud’du. Ama dünya onu başka bir isimle tanıyacaktı: Pierre Loti.
O İstanbul’u sadece görmedi.
Onu bir hatıra gibi sakladı.
Bir sonbahar gibi sevdi.
Ve belki de en çok, onun kaybolmakta olan haline âşık oldu.
Bu bir aşk hikâyesi.
Ama aynı zamanda bir yüzleşme.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Julien Viaud’dan Pierre Loti’ye
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Aziyadé” ve Bir Şehrin Romanlaşması
Eyüp: Bir Fransızın Sığınak Arayışı
Osmanlı’ya Duyduğu Hayranlık
İstanbul’un Batılı yazarlar üzerindeki etkisi benzersizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pierre Loti İstanbul’u sevdi mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video