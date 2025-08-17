onedio
11-17 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

11-17 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 13:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 5 Ağustos tarihli yayını nedeniyle YouTube kanalına erişim engeli getirilen Altaylı’ya, aynı yayın sebebiyle “yanıltıcı bilgi yaymak” iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 207’nci maddesi kapsamında yürütülen soruşturma, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemini içeriyor.

Organizaction Management'in kurucusu Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve Blok3’ün yapımcısı Jiyan Amca hakkında şok iddialarda bulundu.

Organizaction Management'in kurucusu Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve Blok3’ün yapımcısı Jiyan Amca hakkında şok iddialarda bulundu.

Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darbedildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Karagöz, o iddiaları bir video paylaşarak dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre yüzde 11,19’luk oranla Trabzon “Türkiye’nin en mutsuz ili” oldu.

15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul’da ise “mutsuzluk” oranı yüzde 9,12 oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselmeye hak kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselmeye hak kazandı.

Fenerbahçe play-off turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru gece saatlerinde gerçekleşti.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru gece saatlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu. İşte Türkiye'nin dört bir yanından manzaralar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, adaylığının engellenmesi durumunda başka bir ismin de olabileceğine dair mesaj verdi. Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, 'Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' dedi.

Avukat Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener Twitter’da küfürleşti.

Avukat Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener Twitter’da küfürleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye giderek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık” dediğini ve kendisi hakkında basında konuşan Nedim Şener, Cem Küçük gibi gazetecileri de susturacağını söylediğini iddia etmişti.

Gazeteci Nedim Şener, Özgür Özel’in açıklamaları sürerken Mücahit Birinci için “Kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım.” paylaşımında bulundu.

Mücahit Birinci de Nedim Şener'e 'G..' diyerek seslendi.

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır geçtiğimiz gün sahaya inmiş duraklarından biri de semt pazarı olmuştu.

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır geçtiğimiz gün sahaya inmiş duraklarından biri de semt pazarı olmuştu.

Bahadır, pazarcı esnafı 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya sattığı için azarlamış, bir kesimden destek bir kesimden de tepki görmüştü. O pazarcı çektiği videoyla Bahadır'a pazar esnafları adına yanıt verdi.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti.

Çerçioğlu ile birlikte üç belediye başkanı da AKP’ye geçti Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarına AKP rozeti takıldı. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkanı CHP’li Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediyesi de AKP’ye katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye katılmasının eleştirilmesine üstü kapalı değindi. İsim vermeden Çerçioğlu'nu savunan Erdoğan, 'AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 14 Ağustos tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bir sucuk markasında domuz eti, iki peynirde de natamisin tespit ettiklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 14 Ağustos tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bir sucuk markasında domuz eti, iki peynirde de natamisin tespit ettiklerini açıkladı.

Kocaeli merkezli et firmasının ürettiği sucuklarda domuz eti tespit edilirken iki peynir firması da natamisin isimli katkı maddesi kullanması nedeniyle ifşa edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bugün camilere okunmak üzere gönderdiği Cuma Hutbesi, "Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" başlığıyla yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bugün camilere okunmak üzere gönderdiği Cuma Hutbesi, "Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" başlığıyla yayınlandı.

Hutbedeki kadınların miras hakkına dair geçen ifadeler dikkat çekti.

15 Ağustos 2025 tarihli hutbede öne çıkan miras kısmı şöyle;

Kişisel ve dijital güvenlik tedirgin eden konuların başında geliyor.

Kişisel ve dijital güvenlik tedirgin eden konuların başında geliyor.

Teknolojinin gelişmesi ve art arda gerçekleşen siber saldırılar vatandaşları tedirgin ediyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dair güvenlik soruları da akıllara geliyor. Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Programı'nda polis özel yayınını Instagram hesabından duyurdu. Uğur'un paylaştığı gönderide ise 'WhatsApp dinleniyor mu?' sorusu Siber Güvenlik Uzmanı tarafından yanıtlandı.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da “istismar” uyarısıyla gündeme taşıdığı tartışmalı paylaşımlar yapan avukat Cem Duman gözaltına alındı.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da “istismar” uyarısıyla gündeme taşıdığı tartışmalı paylaşımlar yapan avukat Cem Duman gözaltına alındı.

Son günlerde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı içeriklerle tepki toplayan Duman, güvenlik güçlerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Paylaşımlarının kamuoyunda rahatsızlık yarattığı ve özellikle AKP kanadından sert eleştiriler geldiği belirtiliyor.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Bölükbaşı’nın eski adıyla Twitter olan X’teki hesabı erişime engellendi.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Bölükbaşı’nın eski adıyla Twitter olan X’teki hesabı erişime engellendi.

Platformdaki başka bir hesabından açıklamada bulunan Furkan Bölükbaşı, erişim engelinin “standard bir İBB eleştirisi” sebebiyle olduğunu ve aynı sebeple birçok hesabın da kapatılabileceğini söyleyerek, “Benim erişim engelim sadece bir işaret fişeğiydi ve beni kurban verirseniz sırayla hepiniz aynı akıbetle karşılaşacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, 1999 yılının 17 Ağustos'una felaketi yaşayarak başladı.

Türkiye, 1999 yılının 17 Ağustos'una felaketi yaşayarak başladı.

Kocaeli / Gölcük'te meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nden Ankara ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Gece 03.02'de yaşanan depremde resmi kayıtlara göre 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

Yaşadığımız bu acıyı unutmamız ise mümkün değil.

