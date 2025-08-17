11-17 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi.
Organizaction Management'in kurucusu Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve Blok3’ün yapımcısı Jiyan Amca hakkında şok iddialarda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselmeye hak kazandı.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru gece saatlerinde gerçekleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu.
Avukat Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener Twitter’da küfürleşti.
AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır geçtiğimiz gün sahaya inmiş duraklarından biri de semt pazarı olmuştu.
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 14 Ağustos tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bir sucuk markasında domuz eti, iki peynirde de natamisin tespit ettiklerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bugün camilere okunmak üzere gönderdiği Cuma Hutbesi, "Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" başlığıyla yayınlandı.
Kişisel ve dijital güvenlik tedirgin eden konuların başında geliyor.
AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da “istismar” uyarısıyla gündeme taşıdığı tartışmalı paylaşımlar yapan avukat Cem Duman gözaltına alındı.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Bölükbaşı’nın eski adıyla Twitter olan X’teki hesabı erişime engellendi.
Türkiye, 1999 yılının 17 Ağustos'una felaketi yaşayarak başladı.
