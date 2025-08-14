Özlem Çerçioğlu AKP’ye Geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlk Görüntü
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti. Çerçioğlu ile birlikte üç belediye başkanı da AKP’ye geçti Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarına AKP rozeti takıldı. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkanı CHP’li Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediyesi de AKP’ye katıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye katılmasının eleştirilmesine üstü kapalı değindi. İsim vermeden Çerçioğlu'nu savunan Erdoğan, 'AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyoruz” ifadelerini kullandı.
Özlem Çerçioğlu AKP kürsüsünde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk görüntü geldi.
Özlem Çerçioğlu'nun açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Çerçioğlu ile birlikte Aydın Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarına AKP rozeti takıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Özlem Çerçioğlu, böyle görüntülendi👇🏻 Erdoğan, isim vermeden Özlem Çerçioğlu’nu savundu.
