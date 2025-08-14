onedio
Özlem Çerçioğlu AKP’ye Geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlk Görüntü

14.08.2025 - 15:38

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti. Çerçioğlu ile birlikte üç belediye başkanı da AKP’ye geçti Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarına AKP rozeti takıldı. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkanı CHP’li Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediyesi de AKP’ye katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye katılmasının eleştirilmesine üstü kapalı değindi. İsim vermeden Çerçioğlu'nu savunan Erdoğan, 'AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu AKP kürsüsünde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk görüntü geldi.

Özlem Çerçioğlu kürsüde şu açıklamayı yaptı:

'Aydın'a bundan sonra Cumhurbaşkanımın himayelerinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Hakkımda bir takım iddiaları olan varsa buyursun açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım.   Yaşadığım sorunları gerekirse tek tek açıklarım.'

Özlem Çerçioğlu'nun açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Çerçioğlu ile birlikte Aydın Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarına AKP rozeti takıldı.

AKP'ye geçen CHP'liler böyle poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Özlem Çerçioğlu, böyle görüntülendi👇🏻 Erdoğan, isim vermeden Özlem Çerçioğlu’nu savundu.

Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AKP’ye geçmesi muhalefet partisinin tepkilerini artırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında isim vermeden Çerçioğlu’nu savundu. Erdoğan, “Ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyoruz” dedi.

