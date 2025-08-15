onedio
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kız Çocuklarına Miras Konulu Cuma Hutbesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.08.2025 - 11:39

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bugün camilere okunmak üzere gönderdiği Cuma Hutbesi, 'Kul Hakkı Ateşten Gömlektir' başlığıyla yayınlandı. Hutbedeki kadınların miras hakkına dair geçen ifadeler dikkat çekti.

15 Ağustos 2025 tarihli hutbede öne çıkan miras kısmı şöyle;

'Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır.'

Hutbede değinilen diğer konular şöyle;

-Çalışanın hasta olmadığı halde rapor alarak işe gitmemesi kul hakkıdır.

-Gurbetçi kardeşlerimize alışverişte farklı tarife uygulamak kul hakkıdır.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
