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Diyanet İşleri Cuma Hutbesinde Yeni Nesil Etkinlikler Hakkında Uyardı

Diyanet İşleri Cuma Hutbesinde Yeni Nesil Etkinlikler Hakkında Uyardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.06.2025 - 13:59

Son zamanlarda sosyal medya yoluyla yayılan bazı etkinlikler kamuoyunda sık sık tartışılıyor. Evlilik öncesi verilen uzun ve maliyetli listeler, karşılıklı şartlar gençlerin evliliğini zorlaştıran etkenler olarak görülüyor. Bekarlığa veda, cinsiyet öğrenme partisi gibi etkinliklerin de ne kadar gerekli olduğu bir başka tartışma konusu. 13 Haziran 2025 tarihli cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuya değindi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı "Düğün yapmanın da bir adabı vardır" başlıklı hutbesinde yeni nesil uygulamaları eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı "Düğün yapmanın da bir adabı vardır" başlıklı hutbesinde yeni nesil uygulamaları eleştirdi.

'Mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün hiçe sayıldığı, alkolün tüketildiği, sevinçleri kedere dönüştüren silahlı kutlamaların yapıldığı, yüksek sesli

müziklerle gece gündüz demeden çevrenin rahatsız edildiği bir eğlence anlayışı dinimizde yoktur.' ifadeleri kullanıldı.

'Şatafatlı salonlardan israf kokan

menülere, tesettüre uymayan kıyafetlerden hediyeleşme

ruhundan uzak adeta bir borç gibi değerlendirilen takı yarışlarına kadar abartılı yapılan her şey, evliliğin ruhunu

bozmaktadır.' bölümü hutbenin diğer dikkat çekici bölümüydü.

Yeni nesil etkinlikler de hutbenin konuları arasındaydı.

Yeni nesil etkinlikler de hutbenin konuları arasındaydı.

'Bekarlığa veda partisi, cinsiyet öğrenme partisi, bebek geliş kutlaması gibi dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan etkinliklere asla tevessül edilmemelidir.' ifadeleri kullanıldı.

Hutbenin tam hali şöyle;

Hutbenin tam hali şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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