Diyanet İşleri Cuma Hutbesinde Yeni Nesil Etkinlikler Hakkında Uyardı
Son zamanlarda sosyal medya yoluyla yayılan bazı etkinlikler kamuoyunda sık sık tartışılıyor. Evlilik öncesi verilen uzun ve maliyetli listeler, karşılıklı şartlar gençlerin evliliğini zorlaştıran etkenler olarak görülüyor. Bekarlığa veda, cinsiyet öğrenme partisi gibi etkinliklerin de ne kadar gerekli olduğu bir başka tartışma konusu. 13 Haziran 2025 tarihli cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuya değindi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı "Düğün yapmanın da bir adabı vardır" başlıklı hutbesinde yeni nesil uygulamaları eleştirdi.
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Yeni nesil etkinlikler de hutbenin konuları arasındaydı.
Hutbenin tam hali şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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