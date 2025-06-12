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Oxford Üniversitesi Nefret Söyleminde Bulunan Türk Akademisyen Hakkında İnceleme Başlattı

Oxford Üniversitesi Nefret Söyleminde Bulunan Türk Akademisyen Hakkında İnceleme Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2025 - 14:57

Oxford Üniversitesi’nde geçici araştırmacı olarak görev yapan Necmettin Salih hakkında inceleme başlatıldı. İncelemenin nedeni ise Salih'in LGBTİ bireyleri ve farklı dini gruplardan insanları paylaşımlarında hedef alması ve nefret söyleminde bulunması.

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Salih inceleme öncesinde Madleen gemisinde bulunan Greta Thunberg hakkında yaptığı paylaşımla tepki çekmişti.

Salih inceleme öncesinde Madleen gemisinde bulunan Greta Thunberg hakkında yaptığı paylaşımla tepki çekmişti.

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Necmettin Salih hakkında inceleme başlatılmasına neden olan paylaşım ise şöyle;

Necmettin Salih hakkında inceleme başlatılmasına neden olan paylaşım ise şöyle;

Salih önce “Allah’ım bize öyle bir güç ihsan et ki topyekûn yok edelim şu lanetli kavmi” ifadeleri geçen paylaşımı sildi. Ardından hesabını kilitledi.

Üniversite yönetiminin Necmettin Salih hakkında nefret söylemi nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Üniversite yönetiminin Necmettin Salih hakkında nefret söylemi nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.
twitter.com

Akademisyen Özgün Emre Koç, Necmettin Salih hakkında inceleme başlatıldığını şöyle duyurdu;

Akademisyen Özgün Emre Koç, Necmettin Salih hakkında inceleme başlatıldığını şöyle duyurdu;

'Tüm LGBT'leri öldürme fantezilerini paylaştıktan sonra geçici araştırmacı statüsünde bulunduğu Oxford Üniversitesi'ne şikayet edilen Necmettin hakkında gelişme var. Oxford, konuyu incelemeye aldıkları ve nefret söylemini tolere etmeyecekleri yanıtını başvuranlarla paylaştı.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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