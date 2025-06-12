Oxford Üniversitesi Nefret Söyleminde Bulunan Türk Akademisyen Hakkında İnceleme Başlattı
Oxford Üniversitesi’nde geçici araştırmacı olarak görev yapan Necmettin Salih hakkında inceleme başlatıldı. İncelemenin nedeni ise Salih'in LGBTİ bireyleri ve farklı dini gruplardan insanları paylaşımlarında hedef alması ve nefret söyleminde bulunması.
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Salih inceleme öncesinde Madleen gemisinde bulunan Greta Thunberg hakkında yaptığı paylaşımla tepki çekmişti.
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Necmettin Salih hakkında inceleme başlatılmasına neden olan paylaşım ise şöyle;
Üniversite yönetiminin Necmettin Salih hakkında nefret söylemi nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Akademisyen Özgün Emre Koç, Necmettin Salih hakkında inceleme başlatıldığını şöyle duyurdu;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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