Filenin Sultanları'nın Maçında Göğüs Dekolteli Sevinç Gösterisiyle Gündem Olan Taraftarın Kimliği Ortaya Çıktı

Filenin Sultanları'nın dün ABD'yi yendiği maçta göğüs dekolteli kıyafeti ile sevinen bir Türk taraftarın görüntüleri gündem olmuştu. O taraftarın ABD'de yaşayan Nazlıcan isimli bir YouTube yayıncısı olduğu ve başlayan tartışmalar sonrası sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.