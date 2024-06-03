Filenin Sultanları'nın Maçında Göğüs Dekolteli Sevinç Gösterisiyle Gündem Olan Taraftarın Kimliği Ortaya Çıktı
Filenin Sultanları'nın Maçında Göğüs Dekolteli Sevinç Gösterisiyle Gündem Olan Taraftarın Kimliği Ortaya Çıktı
Filenin Sultanları'nın dün ABD'yi yendiği maçta göğüs dekolteli kıyafeti ile sevinen bir Türk taraftarın görüntüleri gündem olmuştu. O taraftarın ABD'de yaşayan Nazlıcan isimli bir YouTube yayıncısı olduğu ve başlayan tartışmalar sonrası sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.
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Voleybol Milli Takımımız, dün ABD'nin Teksas eyaletinde oynanan maçta ABD'yi 3-2'lik skorla yenerek yine bize önemli bir gurur gecesi yaşatmıştı.
Maçı izlemeye giden bir Türk taraftarın göğüs dekolteli elbisesiyle yaptığı sevinç anları ise en az maç kadar konuşulan olaylar arasına girdi.
Öncelikle Türkiye-ABD maçında sevinç gösterisiyle gündem olan o taraftara ait görüntüleri bir daha izleyelim 👇
Tartışmalar sonrası bir açıklama yapan TRT ise görüntülerin yayıncı kuruluş tarafından ekrana verildiğini belirterek konunun kendileriyle alakası olmadığını duyurdu. TRT açıklamasında ayrıca "Canlı yayında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir." ifadeleri yer aldı.
ODA TV'nin aktardığına göre, Türkiye'de gündem olan taraftarın kimliği de belli oldu. Kadının ABD'de yaşayan Türk, Nazlıcan isimli bir YouTube yayıncısı olduğu öğrenildi.
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Haberde güzelliği ile dikkat çeken ve aslen Tekirdağlı olduğu belirtilen Nazlıcan'ın Mersin'de İngilizce öğretmenliği okuduğu daha sonra bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra ABD'ye taşındığı ve evlendiği belirtildi.
Nazlıcan'ın YouTube kanalında vlog videolar paylaştığı ve tepkiler sonrası Instagram hesabını askıya aldığı da belirtildi.
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