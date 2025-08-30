onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Depremden 2,5 Sene Sonra Antakya'nın Turistik Bölgelerinin Durumunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2025

6 Şubat 2023'te ülkemiz tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Art arda gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde birden yıkıma sebep oldu. Zarar gören illerimiz için tüm ülke seferber olsa da kaos günlerce devam etti. Depremin etkilediği illerde bugün hala yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hala konteynırlarda yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımız var.

Bir sosyal medya kullanıcısı, depremin üzerinden geçen 2,5 yılın ardından Antakya'nın turistik bölgelerinin son durumunu paylaştı. Görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu tekrar gözler önüne serdi.

Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için bir deprem ülkesi olmasına rağmen, tedbirler için hala gerekli adımlar atılmış değil.

Her büyük deprem sonrası kısa süreli bir bilinçlenme yaşansa da zamanla bu hassasiyet azalıyor ve kalıcı önlemler geri planda kalıyor. Sağlam yapıların inşa edilmesi, denetimlerin sıkılaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi hayati öneme sahipken, ihmaller ve denetim eksiklikleri büyük riskleri beraberinde getiriyor. Bu durum, depremin doğal bir afet olmasına rağmen yıkıcı sonuçlarının büyük ölçüde insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını tekrar tekrar gösteriyor.

