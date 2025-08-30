Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Depremden 2,5 Sene Sonra Antakya'nın Turistik Bölgelerinin Durumunu Paylaştı

6 Şubat 2023'te ülkemiz tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Art arda gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde birden yıkıma sebep oldu. Zarar gören illerimiz için tüm ülke seferber olsa da kaos günlerce devam etti. Depremin etkilediği illerde bugün hala yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hala konteynırlarda yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımız var.
Bir sosyal medya kullanıcısı, depremin üzerinden geçen 2,5 yılın ardından Antakya'nın turistik bölgelerinin son durumunu paylaştı. Görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu tekrar gözler önüne serdi.
Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için bir deprem ülkesi olmasına rağmen, tedbirler için hala gerekli adımlar atılmış değil.
