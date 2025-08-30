Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Depremden 2,5 Sene Sonra Antakya'nın Turistik Bölgelerinin Durumunu Paylaştı

Her büyük deprem sonrası kısa süreli bir bilinçlenme yaşansa da zamanla bu hassasiyet azalıyor ve kalıcı önlemler geri planda kalıyor. Sağlam yapıların inşa edilmesi, denetimlerin sıkılaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi hayati öneme sahipken, ihmaller ve denetim eksiklikleri büyük riskleri beraberinde getiriyor. Bu durum, depremin doğal bir afet olmasına rağmen yıkıcı sonuçlarının büyük ölçüde insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını tekrar tekrar gösteriyor.