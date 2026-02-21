onedio
Haberler
Gündem
1 Milyar Kişinin Verileri Sızdırıldı! Türkiye’den Tam 49 Milyon Kişinin Tüm Bilgileri İfşa Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 12:31

Dünya küresel veri sızıntısıyla sarsıldı. Yapay zeka tabanlı kimlik doğrulama devi IDMerit firmasında meydana gelen veri ihlali nedeniyle 1 milyar kişinin verileri sızdırıldı. Türkiye'den 49 milyon kişinin tüm bilgileri açığa çıktı. Listede 26 ülke yer alırken en fazla veri sızdırılan ülke 204 milyon kişiyle ABD oldu. 

Dünyada 1 milyar kişinin kimlik bilgileri sızdırıldı.

Yapay zeka destekli kimlik doğrulama çözümlerinde dünya liderlerinden biri olan IDMerit firmasına ait devasa bir veri tabanı, herhangi bir şifre koruması olmaksızın internete sızdı. 1 terabayt boyutundaki bu veri havuzu, tam 1 milyar kişisel kaydı barındırıyor. Finans ve teknoloji sektörüne gerçek zamanlı kimlik doğrulama (KYC - Müşterini Tanı) hizmeti sunan IDMerit’in yaşadığı bu sızıntı gündem oldu.

26 ülkeden tam 1 milyar kişinin verileri sızdırıldı. En ağır darbeyi 204 milyon kayıt ile ABD aldı. Onu 124 milyon ile Meksika ve 72 milyon ile Filipinler takip ediyor. Avrupa'da ise 61 milyon ile Almanya, 53 milyon kişi ile İtalya ve Fransa en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Verileri sızdırılan ülkeler arasında Türkiye de var. Türkiye'den tam 49 milyon kişinin tüm bilgileri ifşa oldu.

Kişisel verileri sızdırılan 26 ülkeden biri Türkiye oldu. Türkiye'den 49 milyon kişinin tüm bilgilerinin sızdırıldığı açıklandı. 

Sızdırılan veriler şöyle:

  • Tam adlar

  • Adresler

  • Posta kodları

  • Doğum tarihleri

  • Ulusal Kimlikler

  • Telefon numaraları

  • Cinsiyetler

  • E-posta adresleri

  • Telekomünikasyon meta verileri

  • İhlal durumu ve sosyal profil açıklamaları

Ele geçirilen veriler hesap ele geçirme, kredi dolandırıcılığı ve SIM kart kopyalama gibi ciddi suçlar için kullanılıyor. Uzmanlar söz konusu sızıntıyla ilgili yaptıkları açıklamada 'Bu vaka, üçüncü taraf kimlik doğrulama sağlayıcılarının artık kritik bir altyapı haline geldiğini ve bu noktalarda yaşanacak bir hatanın küresel çapta bir felakete dönüşebileceğini kanıtlıyor' ifadelerini kullandı.

