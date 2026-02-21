1 Milyar Kişinin Verileri Sızdırıldı! Türkiye’den Tam 49 Milyon Kişinin Tüm Bilgileri İfşa Oldu
Dünya küresel veri sızıntısıyla sarsıldı. Yapay zeka tabanlı kimlik doğrulama devi IDMerit firmasında meydana gelen veri ihlali nedeniyle 1 milyar kişinin verileri sızdırıldı. Türkiye'den 49 milyon kişinin tüm bilgileri açığa çıktı. Listede 26 ülke yer alırken en fazla veri sızdırılan ülke 204 milyon kişiyle ABD oldu.
Dünyada 1 milyar kişinin kimlik bilgileri sızdırıldı.
Verileri sızdırılan ülkeler arasında Türkiye de var. Türkiye'den tam 49 milyon kişinin tüm bilgileri ifşa oldu.
