1 Milyar Kişinin Verileri Sızdırıldı! Türkiye’den Tam 49 Milyon Kişinin Tüm Bilgileri İfşa Oldu

Yapay zeka destekli kimlik doğrulama çözümlerinde dünya liderlerinden biri olan IDMerit firmasına ait devasa bir veri tabanı, herhangi bir şifre koruması olmaksızın internete sızdı. 1 terabayt boyutundaki bu veri havuzu, tam 1 milyar kişisel kaydı barındırıyor. Finans ve teknoloji sektörüne gerçek zamanlı kimlik doğrulama (KYC - Müşterini Tanı) hizmeti sunan IDMerit’in yaşadığı bu sızıntı gündem oldu.

26 ülkeden tam 1 milyar kişinin verileri sızdırıldı. En ağır darbeyi 204 milyon kayıt ile ABD aldı. Onu 124 milyon ile Meksika ve 72 milyon ile Filipinler takip ediyor. Avrupa'da ise 61 milyon ile Almanya, 53 milyon kişi ile İtalya ve Fransa en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı.