Ramazan'da Online Yemek Siparişleri Patladı: 1 Saatte 1 Milyon Sipariş Verildi

Restoran işletmecisi Hacı Bayramoğlu, iftarda sistemin kilitlendiğini kaydetti. Bayramoğlu, “İftara bir saat kala adeta sistem kilitleniyor. Aynı anda yüzlerce sipariş düşüyor. Mutfak kapasitemizi artırıyoruz, ekstra personel alıyoruz ama yine de yetişmek zor oluyor. En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

Bir kurye ise “İftara 40–45 dakika kala telefon susmuyor. Müşteri doğal olarak yemeğin tam ezan saatinde kapıda olmasını istiyor ama bazen fiziksel olarak mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.