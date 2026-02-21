Ramazan'da Online Yemek Siparişleri Patladı: 1 Saatte 1 Milyon Sipariş Verildi
Dışarıdan yemek siparişi verme alışkanlığı her geçen gün artıyor. Online uygulamaların artması, sipariş platformlarının indirim hakkı tanımasıyla vatandaşlar tek bir tıkla yemek siparişi verme rahatlığını yaşıyor. Günde 1 milyon adet olan yemek siparişi iftara dakikalar kala yoğunlaşıyor. 1 saatte 1 milyon sipariş verilirken kuryeler talebe yetişmekte zorlanıyor.
Ramazan'da online sipariş çılgınlığı. 1 saatte verilen yemek siparişi 1 milyon adete ulaştı.
"İftara bir saat kala sistem kilitleniyor."
