Ramazan'da Online Yemek Siparişleri Patladı: 1 Saatte 1 Milyon Sipariş Verildi

Dilara Şimşek
21.02.2026 - 10:57

Dışarıdan yemek siparişi verme alışkanlığı her geçen gün artıyor. Online uygulamaların artması, sipariş platformlarının indirim hakkı tanımasıyla vatandaşlar tek bir tıkla yemek siparişi verme rahatlığını yaşıyor. Günde 1 milyon adet olan yemek siparişi iftara dakikalar kala yoğunlaşıyor. 1 saatte 1 milyon sipariş verilirken kuryeler talebe yetişmekte zorlanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi/Kaan Zenginli

Ramazan'da online sipariş çılgınlığı. 1 saatte verilen yemek siparişi 1 milyon adete ulaştı.

Ramazan’da yemek siparişi uygulamalarında ciddi yoğunluk yaşanıyor. Günde yaklaşık 1 milyon adet sipariş verildiği tahmin ediliyor. Ancak Ramazan’da işler ve hesaplar değişti… İftara 1 saat kala 1 milyon yemek siparişi verilirken işletmeler talebe yetişmekte zorlanıyor. 

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre sipariş trafiğinde iftara 45 dakika kala patlama yaşanıyor. Restoran işletmeciler ve kuryeler yoğun talebe yetişmekte zorlandıklarını kaydetti. Talep nedeniyle siparişlerde gecikme ve eksiklik yaşanınca da vatandaşlar çareyi şikayet etmekte buluyor. Şikayet platformlarında son günlerde yemek ve restoran yorumlarında artış meydana geldi.

"İftara bir saat kala sistem kilitleniyor."

Restoran işletmecisi Hacı Bayramoğlu, iftarda sistemin kilitlendiğini kaydetti. Bayramoğlu, “İftara bir saat kala adeta sistem kilitleniyor. Aynı anda yüzlerce sipariş düşüyor. Mutfak kapasitemizi artırıyoruz, ekstra personel alıyoruz ama yine de yetişmek zor oluyor. En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

Bir kurye ise “İftara 40–45 dakika kala telefon susmuyor. Müşteri doğal olarak yemeğin tam ezan saatinde kapıda olmasını istiyor ama bazen fiziksel olarak mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

