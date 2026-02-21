Ramazan Bingöl Tepki Çeken İftar Sofrası Paylaşımıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, X hesabından kuş sütünün eksik olduğu şatafatlı bir iftar sofrası görüntüsünü paylaştı. Bingöl, o hesaba “İftar soframız bir sanat eseri, tablo gibi olmalı…” notunu düşerek kendi restoranının hesabını etiketledi.

Söz konusu paylaşım CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından gündeme getirildi. CHP’li Emir, “Bu mübarek Ramazan Ayı sofrası değil, Saray bürokratı Ramazan’ın sofrası” yorumunu yaptı. Söz konusu paylaşıma tepki yağınca Bingöl, silmek zorunda kaldı.

Bingöl’ün restoranlarında iftar menüsünün ise yaklaşık 7 bin 500 TL olduğu ileri sürüldü. Bingöl bu rakamın doğru olmadığını belirterek Zafer Şahin’in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.