Ramazan Bingöl Tepki Çeken İftar Sofrası Paylaşımıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Ramazan Bingöl Tepki Çeken İftar Sofrası Paylaşımıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 12:04

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl'ün 'iftar sofrası' paylaşımı sosyal medyada tepki çekmişti. Aynı zamanda lokantalar sahibi de olan Bingöl, şatafatlı iftar sofrasına tepkiler gelince paylaşımını silmek zorunda kaldı Zafer Şahin’in YouTube yayınına konuk olan Ramazan Bingöl, eleştiri ve tepkilere yanıt verdi. 

Ramazan Bingöl, tepkiler gelince iftar paylaşımını sildi.

Ramazan Bingöl, tepkiler gelince iftar paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, X hesabından kuş sütünün eksik olduğu şatafatlı bir iftar sofrası görüntüsünü paylaştı. Bingöl, o hesaba “İftar soframız bir sanat eseri, tablo gibi olmalı…” notunu düşerek kendi restoranının hesabını etiketledi. 

Söz konusu paylaşım CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından gündeme getirildi. CHP’li Emir, “Bu mübarek Ramazan Ayı sofrası değil, Saray bürokratı Ramazan’ın sofrası” yorumunu yaptı. Söz konusu paylaşıma tepki yağınca Bingöl, silmek zorunda kaldı. 

Bingöl’ün restoranlarında iftar menüsünün ise yaklaşık 7 bin 500 TL olduğu ileri sürüldü. Bingöl bu rakamın doğru olmadığını belirterek Zafer Şahin’in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"Taşıdığım siyasi kimlik nedeniyle eleştirildim."

"Taşıdığım siyasi kimlik nedeniyle eleştirildim."

Bingöl, taşıdığı siyasi kimlik nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğunu kaydetti. “Ben 2250 TL’ye satıyorum linçleniyorum, beni eleştirenler 7 bin liralık yere gidiyor, oraya bir şey demiyorlar” diye konuşan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Taşıdığım siyasi kimlik nedeniyle bu eleştirilerin geldiğini düşünüyorum. Bu tartışma maalesef ki her Ramazan oluyor. Ama bu Ramazan biraz daha yoğun oldu. Ramazan ayı gelince bütün sektörü önüne gelen herkesin dövme alışkanlığı var. Şu anda bizi dövüyorlar. Lokantalarım var iki tane. 

Eleştiride haklılık payı yok. Çünkü 7 bin 500 TL benim dükkanımda değil. İstanbul’da çeşitli mekanlarda fiyat böyle. Benim işim yemek satmak ve yemek sunmak.

Linçleyenler 7800 liralık benden daha muhteşem görselleri olan 8 bin liraya yemek satana laf etmiyorlar.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
