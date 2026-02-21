onedio
Konda'dan Çok Konuşulacak Ramazan Araştırması: Toplumun Alkollü Mekan Bakışı 19 Yılda Nasıl Değişti?

Konda'dan Çok Konuşulacak Ramazan Araştırması: Toplumun Alkollü Mekan Bakışı 19 Yılda Nasıl Değişti?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 11:34

Konda, Ramazan araştırması verilerini yayınladı. “Ramazan Ayında Alkollü Mekanlara Bakış” başlıklı araştırmada kritik veriler yer aldı. Konda Araştırma’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre 2007 yılında Ramazan’da alkollü mekanların kapalı olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 71’di. Ancak son yapılan araştırmada bu oran yüzde 50’ye geriledi.

Konda’dan dikkat çeken Ramazan araştırması.

Konda'dan dikkat çeken Ramazan araştırması.

Konda Araştırma, Ramazan araştırmasını yayınladı. “Ramazanda Alkollü Mekanlara Bakış” başlıklı araştırmadan çıkan sonuçlar dikkat çekti. 2007 yılında Ramazan’da alkollü mekanların tamamen kapalı olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 71 iken bu oran 2026’da değişti. 

Konda’dan yapılan açıklamada “Bugün bu oran yüzde 50’ye gerilemiş durumda” denildi. “Ramazanda alkollü mekanlar açık kalmalı” diyenlerin oranı yüzde 18’den yüzde 30’a yükseldi. “İftara kadar kapalı olsun” diyenlerin oranı yüzde 11’den yüzde 20 seviyesine çıktı.

“Toplumsal tutumlar değişti.”

"Toplumsal tutumlar değişti."

Konda’dan söz konusu araştırmaya dair yapılan açıklamada toplumsal tutumların zaman içinde değişim gösterdiği vurgulandı. 

Açıklamada kuşak farkı ve eğitim düzeyine dikkat çekilerek, “Yaş arttıkça “açık olmalı” diyenlerin oranı azalıyor; gençlerde ise bu görüş çoğunlukta. Eğitim seviyesi yükseldikçe “açık olmalı” diyenlerin oranı artıyor. Lise mezunları arasında bu oran Türkiye ortalamasının 4 puan üzerinde” denildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Murat

Şöyle yapalım Ramazan'da içkili yerler kapatılsın Ramazan bittikten sonrada bütün ibadethaneler tekkeler dergahlar kapatılsın varmısınız ????

Semih Kurnaz

O zaman şöyle yapalım. Ramazan'da camiler açık kalsın, yılın geri kalanında kapatalım. Nasıl fikir? Bu teklifiniz tamamen yaşam tarzına ve insanların inancın... Devamını Gör

Eee yani

Ya bu kadar şarta bağlıysa ibadetleri yol yakınken din değiştirsinler , Avrupa da Müslümanlığa geçen hristiyandan ders alsınlar