Konda'dan Çok Konuşulacak Ramazan Araştırması: Toplumun Alkollü Mekan Bakışı 19 Yılda Nasıl Değişti?
Konda, Ramazan araştırması verilerini yayınladı. “Ramazan Ayında Alkollü Mekanlara Bakış” başlıklı araştırmada kritik veriler yer aldı. Konda Araştırma’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre 2007 yılında Ramazan’da alkollü mekanların kapalı olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 71’di. Ancak son yapılan araştırmada bu oran yüzde 50’ye geriledi.
Konda’dan dikkat çeken Ramazan araştırması.
“Toplumsal tutumlar değişti.”
Şöyle yapalım Ramazan'da içkili yerler kapatılsın Ramazan bittikten sonrada bütün ibadethaneler tekkeler dergahlar kapatılsın varmısınız ????
O zaman şöyle yapalım. Ramazan'da camiler açık kalsın, yılın geri kalanında kapatalım. Nasıl fikir? Bu teklifiniz tamamen yaşam tarzına ve insanların inancın... Devamını Gör
Ya bu kadar şarta bağlıysa ibadetleri yol yakınken din değiştirsinler , Avrupa da Müslümanlığa geçen hristiyandan ders alsınlar