Konda'dan Çok Konuşulacak Ramazan Araştırması: Toplumun Alkollü Mekan Bakışı 19 Yılda Nasıl Değişti?

Konda, Ramazan araştırması verilerini yayınladı. “Ramazan Ayında Alkollü Mekanlara Bakış” başlıklı araştırmada kritik veriler yer aldı. Konda Araştırma’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre 2007 yılında Ramazan’da alkollü mekanların kapalı olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 71’di. Ancak son yapılan araştırmada bu oran yüzde 50’ye geriledi.

Kaynak