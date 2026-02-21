onedio
Sadece Nakaratı ile Gündem Olmuş Şarkılar

Aslı Uysal
21.02.2026 - 23:21

Bazı şarkıları tamamen ezbere bilmesen bile, nakaratını duyduğun an yüreğini hoplatan şarkılar vardır... Hatta bazen şarkının kendisinden çok nakaratından tanırsın. Bu listede de nakaratı ile hafızalarımıza kazınan şarkılardan bahsedeceğiz!

1. Seni Severdim - Yıldız Usmonova feat.Yaşar

2. Nilüfer- Böyle Ayrılık Olmaz

3. Murat Kekilli - Bu Akşam Ölürüm

4. Funda Arar - Yak Gel

5. Ayten Alpman - Tek Başına

6. Şebnem Ferah - Korkarak Yaşıyorsan

7. Zeynep Casalini - Duvar

8. Mabel Matiz - Fırtınadayım

9. Sufle - Pus

10. Ebru Gündeş - Ölümsüz Aşklar

