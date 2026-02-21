Şaşırtan Liste: En Kolay Kilo Aldıran İlk 5 Yiyecek

Instagram'da 'grimeseleler' isimli hesabın paylaşımına göre en kolay kilo aldıran yiyecekler sırasıyla pirinç, kırmızı et, patates, ekmek ve fındık ezmesi olarak sıralandı.

Hesaptan yapılan paylaşımda ilk 5'te bu yiyeceklerin neden yer aldığı ise şu sözlerle yer aldı:

'1-Pirinç: Özellikle beyaz pirinç, kilo aldırma konusunda en etkili karbonhidrat kaynaklarından biridir. Bunun temel nedeni yüksek glisemik indeksli bir besin olmasıdır. Yani tüketildiğinde kan şekerini hızlı yükseltir. Kan şekeri yükseldiğinde pankreas insülin salgılar ve insülin vücuttaki en güçlü “depolama hormonudur”. Bu hormon fazla glikozu önce kas ve karaciğerde glikojen olarak depolar; depolar doluysa yağ olarak depolanma süreci başlar.

2-Kırmızı Et: Hem yüksek protein hem de yüksek yağ içeriği sayesinde kalori yoğun bir besindir. Özellikle yağlı dana veya kuzu eti tüketildiğinde kalori miktarı ciddi şekilde artar. 100 gram yağlı dana eti 250–300 kaloriye çıkabilir. Protein tek başına çok kilo aldırıcı değildir çünkü tokluk sağlar.

3-Patates: Aslında doğal haliyle aşırı kalorili değildir. 100 gram haşlanmış patates yaklaşık 80–90 kaloridir. Ancak kilo aldırıcı olmasının nedeni tüketim şeklidir. Patates yüksek nişasta içerir. Nişasta sindirildiğinde glikoza dönüşür ve insülin salgısını artırır. Özellikle kızartma yapıldığında yağ emer ve kalori değeri katlanır.

4-Ekmek: Özellikle beyaz ekmek, hızlı sindirilen rafine karbonhidrat içerir. Kan şekerini hızlı yükseltir ve insülin salgısını artırır. Sürekli insülin dalgalanması vücudu depolama moduna sokar. Bir dilim beyaz ekmek yaklaşık 70–80 kaloridir. 4–5 dilim tüketildiğinde sadece ekmekten 400 kaloriye yaklaşılır.

5-Fındık Ezmesi: Kalori yoğunluğu en yüksek besinlerden biridir. Bir yemek kaşığı yaklaşık 90–110 kalori içerir. 3-4 kaşık tüketildiğinde 400 kaloriye yaklaşmak mümkündür. Yağ oranı yüksektir ve yağ gram başına 9 kalori içerdiği için küçük hacimde büyük enerji sağlar. Ayrıca lezzetli olduğu için kontrolsüz tüketim çok yaygındır.

6-Makarna

7-Baklava

8-Kruvasan

9-Poğaça

10-Pasta

11-Lahmacun

12-Waffle

13-Ceviz

14-Krem Peynir

15-Taco

16-Tulum Peyniri

17-Kaşar Peyniri

18-Pizza

19-Döner

20-Granola'