Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ına "Eşcinsel Rolünde Oynar mısın?" Sorusu Yanıtı ile Güldürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ına "Eşcinsel Rolünde Oynar mısın?" Sorusu Yanıtı ile Güldürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a bir etkinlikte 'Eşcinsel rolünde oynar mısınız?' sorusu geldi. Başarılı oyuncunun yeteneğini vurgulamak isteyen izleyicinin yanıtı ise başka yere gidince ortaya güldüren anlar çıktı.
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15 yıldır hayatımızda olan, belki de Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinin sevilen ikilisi Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser bir etkinlikte izleyenlerin sorularını yanıtladı.
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Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, kendisine yöneltilen sorunun ardından "Herkes eşcinsel rolü olsa oynar mıydı?, diye merak ediyor değil mi?" dedi.
İzleyicilerden biri ise oyuncunun yeteneğini vurgulamak isterken güldüren anlara neden oldu. "Sizin için eşcinseli oynamak çok kolay" deyince Ozan'ın tepkisi herkesi kahkahaya boğdu.
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