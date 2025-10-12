6-12 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Konut fiyatlarının önüne geçilememesi başta kira ve barınma gibi pek çok krize neden oldu.
MHP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Serdar Öktem İstanbul’da uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı’nın belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vergi, harç, cezalar ile çalışanların yemek ve ulaşım ücretleri yükselecek.
Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajdaki sözleri nedeniyle bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere ‘uyuşturucu’ operasyonu düzenledi.
Bu sabah haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü ifade ve kan tahlili için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.
Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin okulda giyebilecekleri kıyafetler konusunda bu yıl yeni bir düzenleme hayata geçirdi
Bolu’da 2024 yılının en çok vergi ödeyen isimleri açıklandı.
Restoran ve kafelerde menülere yapılan zamların ardından bazı işletmeler, sipariş vermeyen müşterilerden yarım saatte bir 50 TL “masa ücreti” alınmaya başladığı iddia edildi.
Avrupa Birliği, seyahat sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor.
Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 800 puanın üzerinde değer yitirdi.
Adana’da 2024 yılında en çok gelir vergisi ödeyen isimler belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi kanunda yıllık kira geliri 47 bin liranın üzerinde olan vatandaşlardan yüzde 20 stopaj vergisi olacağı iddia edilmişti.
