6-12 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

6-12 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 15:25

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Konut fiyatlarının önüne geçilememesi başta kira ve barınma gibi pek çok krize neden oldu.

Barınma meselesi tüm Türkiye'de daha maliyetli bir hale gelirken özellikle büyükşehirlerdeki fiyatlar Batı'da pahalılığıyla bilinen kentleri de geçmeye başladı. Tabii konut işinin bir de lüks kısmı var ve İstanbul son yıllarda lüks projelerin ortak noktası oldu.

Bir X hesabında ise Şişli'de Fulya ve Nişantaşı arasındaki bir proje sosyal medyada ilgi çekti. Balkonunda havuz olan daireler olan projedeki daire fiyatlarının 160 milyon lira olduğu öne sürüldü. Tabii arazinin eski bir kamu alanı olması ve son aylardaki susuzluk krizi ele alındığında proje tepkilere de neden oldu.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Serdar Öktem İstanbul’da uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

Sinan Ateş cinayeti kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’de bulunan ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Avukat Öktem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı’nın belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vergi, harç, cezalar ile çalışanların yemek ve ulaşım ücretleri yükselecek.

2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi, harç, cezalar, binek oto giderleri, emlak vergisi, çalışanların yemek ve ulaşım bedelleri, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde artış yaşanacak.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajdaki sözleri nedeniyle bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemede “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere ‘uyuşturucu’ operasyonu düzenledi.

Aralarında Hadiseİrem DericiMert Yazıcıoğlu gibi isimlerin olduğu kişler bu sabah saatlerinde evlerinden alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri alınacak ve kan tahlilleri yapılacak. Tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Bu sabah haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü ifade ve kan tahlili için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

İfadesi alınacak ünlü isimlerden biri olan Birce Akalay, İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülendi.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı.

Mısır basını, imzaların atılmasıyla Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. İsrail, Gazze'deki birliklerin geri çekilmeye hazırlandığı dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin okulda giyebilecekleri kıyafetler konusunda bu yıl yeni bir düzenleme hayata geçirdi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulamanın detaylarını duyurarak, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, şalvar, mini etek gibi uygun olmayan kıyafetlerle okula gelmesini yasaklayacağını açıkladı. Ayrıca uzun sakal gibi mevzuata aykırı görünüm öğelerine de izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, öğretmenlerin mesleki saygınlığı ve okul disiplininin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kuralların ihlali durumunda ise idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Bolu’da 2024 yılının en çok vergi ödeyen isimleri açıklandı.

Birinci Burcu Atik oldu. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Atik ailesi doğa ve kamp videolarıyla önemli bir kitleye sahip. İlk 20 ismin açıklandığı listede bazı vergi mükellefleri isimlerini paylaşmamayı tercih etti.

Restoran ve kafelerde menülere yapılan zamların ardından bazı işletmeler, sipariş vermeyen müşterilerden yarım saatte bir 50 TL “masa ücreti” alınmaya başladığı iddia edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı. Açıklamada 'Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği, seyahat sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor.

Schengen bölgesine girişlerde pasaport dönemi kapanıyor. Yerini artık yüz tanıma ve parmak iziyle kimlik doğrulaması alacak. Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşını ilgilendiren bu sistem, sınır güvenliğini artırmayı ve sahte kimlik kullanımını önlemeyi amaçlıyor.

Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 800 puanın üzerinde değer yitirdi.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın nadir toprak elementlerinin ihracatına sınırlama getirmesi ve Çin ürünlerine uygulanacak tarifelerde artış sinyali vermesi sonrası haftayı sert kayıpla kapattı.

Adana’da 2024 yılında en çok gelir vergisi ödeyen isimler belli oldu

Listenin zirvesinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürpriz bir isim yer aldı. A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira vergi ile Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen kişi oldu. Montella, 2023 yılında da ödediği 36 milyon 479 bin lira vergi ile listenin başında yer almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi kanunda yıllık kira geliri 47 bin liranın üzerinde olan vatandaşlardan yüzde 20 stopaj vergisi olacağı iddia edilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek olmadığı belirtildi ve “Gündemde kira stopajı yok” ifadeleri kullanıldı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
