Kiralardan Yüzde 20 Vergi Kesilecek İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı Yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi kanunda yıllık kira geliri 47 bin liranın üzerinde olan vatandaşlardan yüzde 20 stopaj vergisi olacağı iddia edilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek olmadığı belirtildi ve “Gündemde kira stopajı yok” ifadeleri kullanıldı.
Bugün bazı basın organlarında “Mesken kiralarına stopaj vergisi” geliyor iddiası yer almıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı “Yüzde 20 vergi” iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.
