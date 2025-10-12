onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kiralardan Yüzde 20 Vergi Kesilecek İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı Yalanladı

Kiralardan Yüzde 20 Vergi Kesilecek İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı Yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 15:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi kanunda yıllık kira geliri 47 bin liranın üzerinde olan vatandaşlardan yüzde 20 stopaj vergisi olacağı iddia edilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek olmadığı belirtildi ve “Gündemde kira stopajı yok” ifadeleri kullanıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün bazı basın organlarında “Mesken kiralarına stopaj vergisi” geliyor iddiası yer almıştı.

Bugün bazı basın organlarında “Mesken kiralarına stopaj vergisi” geliyor iddiası yer almıştı.

İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırladığı yeni vergi kanununa göre, tutarı ne olursa olsun gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılatın tamamı, banka veya PTT’de açılan hesaplar aracılığı ile tahsil edilirken, tahsil edilen gelir üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesilecek. Stopaj vergisinin yıllık 47 bin liranın üzerine uygulanacağı ifade edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı “Yüzde 20 vergi” iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı “Yüzde 20 vergi” iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın