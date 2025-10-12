Kiralardan Yüzde 20 Vergi Kesilecek İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı Yalanladı

İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırladığı yeni vergi kanununa göre, tutarı ne olursa olsun gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılatın tamamı, banka veya PTT’de açılan hesaplar aracılığı ile tahsil edilirken, tahsil edilen gelir üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesilecek. Stopaj vergisinin yıllık 47 bin liranın üzerine uygulanacağı ifade edilmişti.