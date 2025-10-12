onedio
Damacana Su Zam Şampiyonu: Suyun Maliyeti Sadece 3 Liraymış!

İsmail Kahraman
12.10.2025 - 14:24

Damacana ve paketli sulara üst üste gelen zamlar dikkat çekti. İçme suları son bir yılda en az yüzde 50 zamlanırken, bir damaca su 195 liraya kadar yükseldi. Damacana suyun su maliyetinin ise sadece 3 lira olduğu belirtildi. Geriye kalanlar ambalaj, nakliye, personel giderleri, pazarlama ve reklam harcamalarına gidiyor.

Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi

Her evin olmazsa olmazı içme suyu. İçme suyu fiyatlarına üst üste gelen zamlar ise vatandaşları çileden çıkardı.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, 19 litrelik damacananın fiyatı markasına göre (eve istendiğinde) 135 liradan başlayıp 190 liraya kadar çıkıyor. Zam yalnızca damacana sularla sınırlı değil; 5 litrelik paketli sular 25 ila 75 lira, 1,5 litrelikler 15 ila 35 lira, 330 mililitrelikler ise markasına göre çok daha farklı fiyatlardan satılıyor.

Suyun maliyeti sadece 3 lira iddiası.

Yapılan araştırmalar, satılan suyun maliyetinin toplam fiyat içindeki payının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 3 arasında değiştiğini ortaya koyuyor. Yani 150 liraya satılan bir damacananın içindeki suyun gerçek maliyeti 1,5 ila 3 lira arasında. Geriye kalan 147 lira ise ambalaj, nakliye, personel giderleri, pazarlama ve reklam harcamalarına gidiyor. Oysa sektördeki tablo, bu gerekçelerin zamları haklı çıkarmadığını gösteriyor. Ambalajlarda dönüşümlü sistem hâlâ yaygın; nakliye tarafında da akaryakıt fiyatları son bir yılda kayda değer bir artış göstermedi. Personel maaşları da büyük oranda sabit kaldı. Buna rağmen fiyatlar hızla yükseliyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
