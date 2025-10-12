Damacana Su Zam Şampiyonu: Suyun Maliyeti Sadece 3 Liraymış!
Damacana ve paketli sulara üst üste gelen zamlar dikkat çekti. İçme suları son bir yılda en az yüzde 50 zamlanırken, bir damaca su 195 liraya kadar yükseldi. Damacana suyun su maliyetinin ise sadece 3 lira olduğu belirtildi. Geriye kalanlar ambalaj, nakliye, personel giderleri, pazarlama ve reklam harcamalarına gidiyor.
Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi
Her evin olmazsa olmazı içme suyu. İçme suyu fiyatlarına üst üste gelen zamlar ise vatandaşları çileden çıkardı.
Suyun maliyeti sadece 3 lira iddiası.
