Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık “Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Tutuklandı
Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajdaki sözleri nedeniyle bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemede “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AKP’den ihraç edilen eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın sözleri çok tartışılmıştı.
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.
