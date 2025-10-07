Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık “Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu eski milletvekili, 'AKP herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar. Tayyip Erdoğan’ı sevin sevmeyin, o siyasi tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak yer alabilirdi. Ama son dönemlerde izlediği siyaset onun bütün efsanesini yerle bir ediyor. Korkarım böyle giderse tarihe pek parlak bir biyografi bırakmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.