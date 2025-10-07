onedio
Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık “Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Tutuklandı

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 17:58

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajdaki sözleri nedeniyle bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemede “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP’den ihraç edilen eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın sözleri çok tartışılmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu eski milletvekili, 'AKP herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar. Tayyip Erdoğan’ı sevin sevmeyin, o siyasi tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak yer alabilirdi. Ama son dönemlerde izlediği siyaset onun bütün efsanesini yerle bir ediyor. Korkarım böyle giderse tarihe pek parlak bir biyografi bırakmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kocabıyık savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemede “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

