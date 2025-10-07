onedio
Trabzon'da Denizde Yaşanan Patlama: Birçok İlçeden Duyuldu

Trabzon’da Denizde Yaşanan Patlama: Birçok İlçeden Duyuldu

İsmail Kahraman
07.10.2025 - 17:24

Trabzon’da denizde yaşanan patlama kentte korkuya neden oldu. Kentte birçok ilçede duyulan patlamanın kaynağının inansız hava aracı olduğu iddia edildi. İHA’nın kontrollü şekilde imha edildiği belirtiliyor.

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde de balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulunmuş ve kontrollü şekilde imha edilmişti.

Detaylar geliyor…

61 Saat isimli Twitter hesabının paylaştığı patlamanın hemen sonrasında çekilen görüntüler 👇

Onurcan Hatipoglu

Eyy amerika eyy avrupa kıskanın karadenizden çıkan gazın ve petrolün patlaması bu.. Şahlanacağız şahlanıyoruzzz

