Trabzon’da Denizde Yaşanan Patlama: Birçok İlçeden Duyuldu
Trabzon’da denizde yaşanan patlama kentte korkuya neden oldu. Kentte birçok ilçede duyulan patlamanın kaynağının inansız hava aracı olduğu iddia edildi. İHA’nın kontrollü şekilde imha edildiği belirtiliyor.
Trabzon’da geçtiğimiz günlerde de balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulunmuş ve kontrollü şekilde imha edilmişti.
Detaylar geliyor…
61 Saat isimli Twitter hesabının paylaştığı patlamanın hemen sonrasında çekilen görüntüler 👇
Eyy amerika eyy avrupa kıskanın karadenizden çıkan gazın ve petrolün patlaması bu.. Şahlanacağız şahlanıyoruzzz
