İçişleri Bakanlığı'ndan Trafikteki Zorbalara Karşı Yeni Uygulama: Gereği Yapıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.10.2025 - 17:06

Son zamanlarda trafikte aracından inip diğer araçlardaki insanlara zarar veren ve şiddet gösteren pek çok şahsın videosu sosyal medyaya düşüyor. Son düzenlemelerle araçtan inen sürücülere cezai yaptırımlar getirilse de görüntüler gelmeye devam etti. 

Bu tip durumların önüne geçmek isteyen İçişleri Bakanlığı'nın, Bakan Yerlikaya'nın X hesabından sık sık kullandığı bir ifade olan 'Gereği Yapıldı' adında bir uygulama geliştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Trafik magandalarının terörü devam ediyor.

Soğukkanlılığını koruyup magandaları kaydedenlerin paylaştığı görüntüler sosyal medyaya düşünce cezai işlemler yapılabiliyordu. Ancak her görüntü gündeme gelmiyordu. Bu tip durumların önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nın bir mobil uygulama geliştirdiği iddia edildi.

Gereği Yapıldı isimli uygulamanın özellikleri şöyle olacak;

*Telefondan çekilen saldırı videoları yüklenebilecek.

*Çekilen videolar ihbar kabul edilecek.

* 'Gereği yapılan' videolar vatandaşlarla paylaşılacak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
