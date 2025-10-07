İçişleri Bakanlığı'ndan Trafikteki Zorbalara Karşı Yeni Uygulama: Gereği Yapıldı
Son zamanlarda trafikte aracından inip diğer araçlardaki insanlara zarar veren ve şiddet gösteren pek çok şahsın videosu sosyal medyaya düşüyor. Son düzenlemelerle araçtan inen sürücülere cezai yaptırımlar getirilse de görüntüler gelmeye devam etti.
Bu tip durumların önüne geçmek isteyen İçişleri Bakanlığı'nın, Bakan Yerlikaya'nın X hesabından sık sık kullandığı bir ifade olan 'Gereği Yapıldı' adında bir uygulama geliştirdiği bilgisine ulaşıldı.
Trafik magandalarının terörü devam ediyor.
Gereği Yapıldı isimli uygulamanın özellikleri şöyle olacak;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
