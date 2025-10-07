onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Katil Zanlısından Mahkemede İlginç Savunma: "Adam Yapay Zeka Ölmedi ki"

Katil Zanlısından Mahkemede İlginç Savunma: "Adam Yapay Zeka Ölmedi ki"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 17:13

Kocaeli’nde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra 65 yaşındaki pazarcıyı demir çubukla döverek öldüren 23 yaşındaki T.Ç. bugün hakim karşısına çıktı. Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği sanık savunmasında cinayet için, “Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir Amca ölmedi ki' diye konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geçtiğimiz haziran ayından meydana geldi.

Olay Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geçtiğimiz haziran ayından meydana geldi.

Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç., pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybetti, polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün görülen mahkemede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Katil zanlısından “yapay zeka” savunması.

Katil zanlısından “yapay zeka” savunması.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, 'Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki' diye konuştu.

Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın