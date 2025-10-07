Katil Zanlısından Mahkemede İlginç Savunma: "Adam Yapay Zeka Ölmedi ki"
Kocaeli’nde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra 65 yaşındaki pazarcıyı demir çubukla döverek öldüren 23 yaşındaki T.Ç. bugün hakim karşısına çıktı. Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği sanık savunmasında cinayet için, “Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir Amca ölmedi ki' diye konuştu.
Olay Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geçtiğimiz haziran ayından meydana geldi.
Katil zanlısından “yapay zeka” savunması.
