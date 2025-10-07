onedio
İBB Duyurdu! Metro İstanbul'da Büyük ve Ağır Valizler İstasyonlara Alınmayacak

İBB Duyurdu! Metro İstanbul'da Büyük ve Ağır Valizler İstasyonlara Alınmayacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.10.2025 - 16:40

İstanbul'da metro günde milyonlarca kişinin kullandığı sadece kendilerini değil beraberindeki yükleri de taşıdıkları bir ulaşım yöntemi. Ancak metroya sokulacak valizler ve yükler hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olan Metro İstanbul X hesabından yeni düzenlemeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Belirli bir ağırlığın üzerindeki büyük valizler istasyonlara alınmayacak ve birden fazla valizle giriş yapanlardan ilave bir yolculuk ücret alınacak.

Sosyal medyada özellikle havalimanlarına ve otogarlara seyahat eden yolcular uygulamaya tepki gösterirken bir kesim de aynı uygulamanın scooterlar için de getirilmesi gerektiğini belirtti.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru şöyle;

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru şöyle;

Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.

30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.

Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz.

İkinci valize ek ücret alınacak

İkinci valize ek ücret alınacak

1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. 

Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.

