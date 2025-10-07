İBB Duyurdu! Metro İstanbul'da Büyük ve Ağır Valizler İstasyonlara Alınmayacak

İstanbul'da metro günde milyonlarca kişinin kullandığı sadece kendilerini değil beraberindeki yükleri de taşıdıkları bir ulaşım yöntemi. Ancak metroya sokulacak valizler ve yükler hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olan Metro İstanbul X hesabından yeni düzenlemeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Belirli bir ağırlığın üzerindeki büyük valizler istasyonlara alınmayacak ve birden fazla valizle giriş yapanlardan ilave bir yolculuk ücret alınacak.

Sosyal medyada özellikle havalimanlarına ve otogarlara seyahat eden yolcular uygulamaya tepki gösterirken bir kesim de aynı uygulamanın scooterlar için de getirilmesi gerektiğini belirtti.