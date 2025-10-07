TÜİK İlk Kez Yayımladı: Kadınlara Yönelik Şiddet Raporunun Çarpıcı Sonuçları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez 'Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması' düzenledi. Türkiye genelinde 18 bin 275 kadın ile görüşüldü. Araştırmanın sonucunda kadınların yüzde 28,2'sinin psikolojik, yüzde 18,3'ünün ekonomik, yüzde 12,8'inin ise fiziksel şiddete uğradığı ortaya çıktı.
TÜİK raporunun detayları ise oldukça çarpıcı.
Fiziksel, ekonomik, psikolojik...Kadınlar yaşamlarının herhangi bir döneminde çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor.
En fazla şiddete "15-24 yaş arası" kadınlar maruz kaldı.
