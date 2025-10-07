TÜİK İlk Kez Yayımladı: Kadınlara Yönelik Şiddet Raporunun Çarpıcı Sonuçları

Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendi. Son 12 ayda en yüksek oranda şiddete 15-24 yaş grubundaki kadınların maruz kaldığı ortaya çıktı. Psikolojik şiddet yüzde 15,2 ile en çok 15-24 yaş grubundaki, en az yüzde 9,4 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlarda görüldü.

Öte yandan boşanan kadınlara yönelik fiziksel şiddetin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Medeni duruma göre kadınların maruz kaldığı şiddet incelendi. Son 12 ayda fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı sırasıyla yüzde 5,2 ile boşananlar, yüzde 3,1 ile hiç evlenmeyenler ve yüzde 2,1 ile evliler oldu.

Şiddete maruz kalan kadınların belirttiği şiddet nedenleri de incelendi: Erkeğin öfke kontrolü yüzde 21,7 ile ilk sırada yer aldı. Erkeğin yetiştirilme tarzı yüzde 13,3 ile ikinci, maddi sıkıntı ise yüzde 13 ile üçüncü sırada dikkati çekti.

Eşinden veya birlikte olduğu kişiden şiddet gören kadınların yüzde 47,7'si şiddet gördüğünü kimseye anlatamadı!