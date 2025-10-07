onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TÜİK İlk Kez Yayımladı: Kadınlara Yönelik Şiddet Raporunun Çarpıcı Sonuçları

TÜİK İlk Kez Yayımladı: Kadınlara Yönelik Şiddet Raporunun Çarpıcı Sonuçları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 16:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez 'Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması' düzenledi. Türkiye genelinde 18 bin 275 kadın ile görüşüldü. Araştırmanın sonucunda kadınların yüzde 28,2'sinin psikolojik, yüzde 18,3'ünün ekonomik, yüzde 12,8'inin ise fiziksel şiddete uğradığı ortaya çıktı.

TÜİK raporunun detayları ise oldukça çarpıcı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fiziksel, ekonomik, psikolojik...Kadınlar yaşamlarının herhangi bir döneminde çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor.

Fiziksel, ekonomik, psikolojik...Kadınlar yaşamlarının herhangi bir döneminde çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor.

TÜİK, Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de kadınların yüzde 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ekonomik, yüzde 12,8'i ise fiziksel şiddete uğradı. Fiziksel şiddet, en çok en çok 35-44 yaş grubundaki kadınlarda görüldü. 

Boşanan kadınların yüzde 62,1'i psikolojik, yüzde 42,5'i ekonomik, yüzde 41,5'i ise fiziksel şiddetle karşılaştı.

Evli kadınların da yüzde 26,4'ü psikolojik, yüzde 19,9'u ekonomik, yüzde 11,6'sı fiziksel şiddet gördü.

Hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7'si psikolojik, yüzde 14,2'si dijital şiddete ve yüzde 13,4'ü ısrarlı takibe maruz kaldı.

Şiddet failleri de incelendiğinde şu sonuçlar elde edildi: Dijital şiddette 'yabancı biri' yüzde 62,3 ile ilk sıraya yerleşti, eş/eski eş/birlikte olduğu kişi yüzde 15,7 ile ikinci oldu. Israrlı takipte ilk sırayı yüzde 39,6 ile 'yabancı biri', ikinci sırayı yüzde 32,1 ile eş/eski eş/birlikte olduğu kişi aldı.

En fazla şiddete "15-24 yaş arası" kadınlar maruz kaldı.

En fazla şiddete "15-24 yaş arası" kadınlar maruz kaldı.

Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendi. Son 12 ayda en yüksek oranda şiddete 15-24 yaş grubundaki kadınların maruz kaldığı ortaya çıktı. Psikolojik şiddet yüzde 15,2 ile en çok 15-24 yaş grubundaki, en az yüzde 9,4 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlarda görüldü.

Öte yandan boşanan kadınlara yönelik fiziksel şiddetin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Medeni duruma göre kadınların maruz kaldığı şiddet incelendi. Son 12 ayda fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı sırasıyla yüzde 5,2 ile boşananlar, yüzde 3,1 ile hiç evlenmeyenler ve yüzde 2,1 ile evliler oldu.

Şiddete maruz kalan kadınların belirttiği şiddet nedenleri de incelendi: Erkeğin öfke kontrolü yüzde 21,7 ile ilk sırada yer aldı. Erkeğin yetiştirilme tarzı yüzde 13,3 ile ikinci, maddi sıkıntı ise yüzde 13 ile üçüncü sırada dikkati çekti.

Eşinden veya birlikte olduğu kişiden şiddet gören kadınların yüzde 47,7'si şiddet gördüğünü kimseye anlatamadı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın