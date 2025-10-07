onedio
Fenomenlere Peş Peşe Şok: Mükremin Gezgin'in Ardından Karagül İsimli Fenomene de Erişim Engeli Getirildi

Fenomenlere Peş Peşe Şok: Mükremin Gezgin'in Ardından Karagül İsimli Fenomene de Erişim Engeli Getirildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 12:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in ardından Karagül adıyla bilinen Merve C. hakkında da soruşturma başlatmıştı. Çocuğu yaralandığı sırada canlı yayına devam eden Karagül'ün çocukları devlet koruması altına alınmıştı. Karagül'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Karagül adıyla tanınan fenomen Merve C., çocuklarına yönelik fiziksel şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çocuğu yaralandığı sırada canlı yayına devam etmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 çocuğu devlet koruması altına alınmıştı. TikTok ve Instagram üzerinden fenomenlik yapan Karagül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Mükremin Gezgin'in ardından, Karagül olarak tanınan Merve C.'nin Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.

Karagül Merve C.'nin Instagram hesabı Türkiye'den erişime engellendi. BTK kararıyla Karagül’ün hesabı artık Türkiye’den görülemeyecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
umut

yaptıkları en doğru şey böyle saçma sapan kişileri engellemeleri

SİNCAPTIR

KEŞKE ÇOCUK YAPMA EHLİYETİ DE OLSA, ÖNÜNE GELEN DOĞURUYOR ARKADAŞ. O MÜKEMMEL GENLERİNİ AKTARMADAN ÖLSELER ÇOK ŞEY KAYBEDERİZ ÇÜNKÜ. HOŞ BİZİM ÜLKEDE HER ŞEY... Devamını Gör

b

Fenomenlik yapıyormuş hdhgh i m making phemoneonalic at İnstagram