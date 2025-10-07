Fenomenlere Peş Peşe Şok: Mükremin Gezgin'in Ardından Karagül İsimli Fenomene de Erişim Engeli Getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in ardından Karagül adıyla bilinen Merve C. hakkında da soruşturma başlatmıştı. Çocuğu yaralandığı sırada canlı yayına devam eden Karagül'ün çocukları devlet koruması altına alınmıştı. Karagül'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karagül adıyla tanınan fenomen Merve C., çocuklarına yönelik fiziksel şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mükremin Gezgin'in ardından, Karagül olarak tanınan Merve C.'nin Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yaptıkları en doğru şey böyle saçma sapan kişileri engellemeleri
KEŞKE ÇOCUK YAPMA EHLİYETİ DE OLSA, ÖNÜNE GELEN DOĞURUYOR ARKADAŞ. O MÜKEMMEL GENLERİNİ AKTARMADAN ÖLSELER ÇOK ŞEY KAYBEDERİZ ÇÜNKÜ. HOŞ BİZİM ÜLKEDE HER ŞEY... Devamını Gör
Fenomenlik yapıyormuş hdhgh i m making phemoneonalic at İnstagram