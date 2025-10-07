Devlet Bahçeli: “Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya Gitsin”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara yönelik açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Devlet Bahçeli “Kurucu önderlik, YPG/SDG'ye de bir çağrıda bulunarak Suriye hükümeti ile yapılan mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi.
MHP grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli şunları söyledi:
Boş verin, bu gidişle İmralı'daki serbestçe onlarla görüşmeye kendisi gelir yakında