Devlet Bahçeli: “Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya Gitsin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 11:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara yönelik açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Devlet Bahçeli “Kurucu önderlik, YPG/SDG'ye de bir çağrıda bulunarak Suriye hükümeti ile yapılan mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi.

MHP grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

'Milletimiz Terörsüz Türkiye için atılan adımların arkasındadır. Menfi çevrelerin uydurmalarına itibar edecek kimse yoktur. Biz Terörsüz Türkiye'yi kolektif biçimde ele alıyoruz. Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsız ise bir acziyet içindedir. Bir buçuk asırdır süregelen küresel emperyalist komplolar, karanlık kampanyalar tasfiye edilecektir. Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğum arefesindedir. Yanlış anlamalar olabilir ama sabır ile vatan ve millet sevgisinde buluşmamız her sorun ile başa çıkmaya kadirdir.

TBMM'deki dayanışma komisyonu faal haldedir ve toplumun her kesimi ile istişarelerini sürdürmektedir. Hukuki düzenlemeler için geniş mutabakat zemini oluşmalıdır. Komisyonda görev alan tüm vekillerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal haklarını muhafaza edeceğiz.

Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Kaybına göz yumacağımız tek bir insanımız yoktur. Kürt kardeşlerimizin feraseti iç ve dış komploları püskürtecek seviyededir. Kürt kardeşlerim terörün en fazla ceremesini çeken ağır ve hüzün dolu bir maziye sahiptir. 27 Şubat açıklamasının tam arkasındayız. Terör sorununu çözeceğiz. Bölücülük damarını söküp atacağız.

İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü örgütün bütün bileşenlerini kapsamaktadır. Kurucu önderlik, YPG/SDG'ye de bir çağrıda bulunarak Suriye hükümeti ile yapılan mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir. Bölücülük damarını söküp atacağız. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın. Pazarlık sürecinde değiliz.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
d cord

Boş verin, bu gidişle İmralı'daki serbestçe onlarla görüşmeye kendisi gelir yakında