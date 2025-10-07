Devlet Bahçeli: “Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya Gitsin”

'Milletimiz Terörsüz Türkiye için atılan adımların arkasındadır. Menfi çevrelerin uydurmalarına itibar edecek kimse yoktur. Biz Terörsüz Türkiye'yi kolektif biçimde ele alıyoruz. Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsız ise bir acziyet içindedir. Bir buçuk asırdır süregelen küresel emperyalist komplolar, karanlık kampanyalar tasfiye edilecektir. Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğum arefesindedir. Yanlış anlamalar olabilir ama sabır ile vatan ve millet sevgisinde buluşmamız her sorun ile başa çıkmaya kadirdir.

TBMM'deki dayanışma komisyonu faal haldedir ve toplumun her kesimi ile istişarelerini sürdürmektedir. Hukuki düzenlemeler için geniş mutabakat zemini oluşmalıdır. Komisyonda görev alan tüm vekillerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal haklarını muhafaza edeceğiz.

Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Kaybına göz yumacağımız tek bir insanımız yoktur. Kürt kardeşlerimizin feraseti iç ve dış komploları püskürtecek seviyededir. Kürt kardeşlerim terörün en fazla ceremesini çeken ağır ve hüzün dolu bir maziye sahiptir. 27 Şubat açıklamasının tam arkasındayız. Terör sorununu çözeceğiz. Bölücülük damarını söküp atacağız.

İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü örgütün bütün bileşenlerini kapsamaktadır. Kurucu önderlik, YPG/SDG'ye de bir çağrıda bulunarak Suriye hükümeti ile yapılan mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir. Bölücülük damarını söküp atacağız. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın. Pazarlık sürecinde değiliz.”