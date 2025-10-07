7 Ekim Salı Hava Durumu Nasıl? Meteoroloji’den 20 Şehir İçin Uyarı Geldi
Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise hissedilir seviyede düşecek.
İşte 7 Ekim Salı hava durumu hakkında son bilgiler…
Sonbahar ülke genelinde resmen yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı havanın etkisi altına giriyoruz.
Meteoroloji’den 16 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı geldi.
