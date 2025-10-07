onedio
7 Ekim Salı Hava Durumu Nasıl? Meteoroloji’den 20 Şehir İçin Uyarı Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 07:56

Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise hissedilir seviyede düşecek.

İşte 7 Ekim Salı hava durumu hakkında son bilgiler…

Sonbahar ülke genelinde resmen yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı havanın etkisi altına giriyoruz.

Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.  Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklık mevsim normalleri altına inecek. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 16 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı geldi.

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, TekirdağYalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Aydın, ÇanakkaleBalıkesir ve İzmir için tehlikeli hava koşullarını ifade eden turuncu kod verildi.

Tüm Ege kıyılarında şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldığından sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi.. Yurt genelinde yağış geçişleri sürecek. Isparta ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
