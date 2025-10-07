onedio
AKP'nin Eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
07.10.2025 - 10:43

AKP’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında  cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AKP Eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Dün, Cumhuriyet gazetesine bir röportaj veren Hüseyin Kocabıyık şu ifadeleri kullanmıştı:

'AKP herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar. Tayyip Erdoğan’ı sevin sevmeyin, o siyasi tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak yer alabilirdi. Ama son dönemlerde izlediği siyaset onun bütün efsanesini yerle bir ediyor. Korkarım böyle giderse tarihe pek parlak bir biyografi bırakmayacak.”

Ali Can YAYCILI
