Ortalama Daire Fiyatlarının 160 Milyon TL Olduğu Proje Tartışmalara Neden Oldu
Konut fiyatlarının önüne geçilememesi başta kira ve barınma gibi pek çok krize neden oldu. Barınma meselesi tüm Türkiye'de daha maliyetli bir hale gelirken özellikle büyükşehirlerdeki fiyatlar Batı'da pahalılığıyla bilinen kentleri de geçmeye başladı. Tabii konut işinin bir de lüks kısmı var ve İstanbul son yıllarda lüks projelerin ortak noktası oldu.
Bir X hesabında ise Şişli'de Fulya ve Nişantaşı arasındaki bir proje sosyal medyada ilgi çekti. Balkonunda havuz olan daireler olan projedeki daire fiyatlarının 160 milyon lira olduğu öne sürüldü. Tabii arazinin eski bir kamu alanı olması ve son aylardaki susuzluk krizi ele alındığında proje tepkilere de neden oldu.
Paylaşım şöyleydi.
Projedeki arsanın Marmara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi olarak kullandığı ortaya çıktı.
Tabii son aylarda yaşanan su kesintileri de unutulmadı.
Balkonlardaki havuzlar israf olarak nitelendirildi.
İstanbul'un geneliyle ilgili görüşlerini aktaranlar da oldu.
O fakültede eğitim görenler veya eğitim verenler de proje hakkında yorumlarda bulundu.
Eski bir öğrencinin görüşü şöyle;
Tabii yaklaşık 4 milyon dolarlık fiyat da sorgulandı.
Kent manzarası da öne çıkarıldı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
bu ev normal bir ticaret ya da yüksek maaşla alınamaz.. Çok afedersiniz hangi pez...enk alıyor bunları 🤦🏻
pek sevgili fakir arkadaşlar; şuan öğrendiğim bir bilgiye göre amaç zaten ev almak o havuzda keyif yapmak değilmiş. Zenginlerin tamamen kara para aklama muha... Devamını Gör
160 kere ...
160 milyona florya da villa alırım daire ne a...
160 Milyon TL verip halen İstanbul'da ve hatta Türkiye'de yaşamak...