Ortalama Daire Fiyatlarının 160 Milyon TL Olduğu Proje Tartışmalara Neden Oldu

Konut fiyatlarının önüne geçilememesi başta kira ve barınma gibi pek çok krize neden oldu. Barınma meselesi tüm Türkiye'de daha maliyetli bir hale gelirken özellikle büyükşehirlerdeki fiyatlar Batı'da pahalılığıyla bilinen kentleri de geçmeye başladı. Tabii konut işinin bir de lüks kısmı var ve İstanbul son yıllarda lüks projelerin ortak noktası oldu.

Bir X hesabında ise Şişli'de Fulya ve Nişantaşı arasındaki bir proje sosyal medyada ilgi çekti. Balkonunda havuz olan daireler olan projedeki daire fiyatlarının 160 milyon lira olduğu öne sürüldü. Tabii arazinin eski bir kamu alanı olması ve son aylardaki susuzluk krizi ele alındığında proje tepkilere de neden oldu.