Ortalama Daire Fiyatlarının 160 Milyon TL Olduğu Proje Tartışmalara Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2025 - 14:34

Konut fiyatlarının önüne geçilememesi başta kira ve barınma gibi pek çok krize neden oldu. Barınma meselesi tüm Türkiye'de daha maliyetli bir hale gelirken özellikle büyükşehirlerdeki fiyatlar Batı'da pahalılığıyla bilinen kentleri de geçmeye başladı. Tabii konut işinin bir de lüks kısmı var ve İstanbul son yıllarda lüks projelerin ortak noktası oldu.

Bir X hesabında ise Şişli'de Fulya ve Nişantaşı arasındaki bir proje sosyal medyada ilgi çekti. Balkonunda havuz olan daireler olan projedeki daire fiyatlarının 160 milyon lira olduğu öne sürüldü. Tabii arazinin eski bir kamu alanı olması ve son aylardaki susuzluk krizi ele alındığında proje tepkilere de neden oldu.

Paylaşım şöyleydi.

Projedeki arsanın Marmara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

twitter.com

Fakülte sonrasında Göztepe'deki ana yerleşkeye taşındı.

Tabii son aylarda yaşanan su kesintileri de unutulmadı.

twitter.com

Balkonlardaki havuzlar israf olarak nitelendirildi.

twitter.com

İstanbul'un geneliyle ilgili görüşlerini aktaranlar da oldu.

twitter.com
O fakültede eğitim görenler veya eğitim verenler de proje hakkında yorumlarda bulundu.

twitter.com

Eski bir öğrencinin görüşü şöyle;

twitter.com

Tabii yaklaşık 4 milyon dolarlık fiyat da sorgulandı.

twitter.com

Kent manzarası da öne çıkarıldı.

twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Fırat B.

bu ev normal bir ticaret ya da yüksek maaşla alınamaz.. Çok afedersiniz hangi pez...enk alıyor bunları 🤦🏻

Fırat B.

pek sevgili fakir arkadaşlar; şuan öğrendiğim bir bilgiye göre amaç zaten ev almak o havuzda keyif yapmak değilmiş. Zenginlerin tamamen kara para aklama muha... Devamını Gör

Chris_Kyle

160 kere ...

yoksunn

160 milyona florya da villa alırım daire ne a...

Shot

160 Milyon TL verip halen İstanbul'da ve hatta Türkiye'de yaşamak...