Yargıtay'dan Emsal Karar: Sözleşme Bitmeden Evden Çıkan Kiracı, Yeni Kiracı Gelene Kadar O Eve Kira Ödeyecek!
Yargıtay’ın yeni emsal kararı ile ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları yeni bit boyut kazandı. Haber Global’den Merve Pekmez’in haberine göre; kiracı sözleşme bitmeden evi tahliye ederse, konut yeniden kiraya verilene kadar kira ve apartman giderlerini ödemekle yükümlü olacak.
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları azaltır mı bilinmez ama Yargıtay’dan gündem olan bir emsal karar geldi.
İşte haberim tüm detayları...
ev sahibi organ yetmezliği kan kaybı gibi şeyler yaşarsa allah korusun efendimizi kiracıdan temin etseler…Zira kiracıysan kanına kadar ev sahibine vermekle m... Devamını Gör
Ben kanımı deil anlaştığımız miktardan 1 kurus fazlasını dahi vermem .
BU ÜLKEDE ADALETİN A’sı KALMAMIŞ BİR EV SAHİBİ OLARAK SÖYLÜYORUM, KİRACI UYGUNA VE İŞİNE YAKIN BİR KONUTA TAŞINMAK İSTERSE NEDEN OTURMAYA DEVAM ETSİN.
ee senin gibi düşünen sayısı az ev bostaysa konum at gelip biz tutalım 🤣
Ev sahibi kiracılarla uğraşacaklarına şu ekonomiyi düzeltsinler, aç gözlü esnafları denetlesinler bu gibi şeyler zaten düzelir. Kavgayı başlatanlar kendileri... Devamını Gör