Yargıtay'dan Emsal Karar: Sözleşme Bitmeden Evden Çıkan Kiracı, Yeni Kiracı Gelene Kadar O Eve Kira Ödeyecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 11:58 Son Güncelleme: 06.10.2025 - 13:14

Yargıtay’ın yeni emsal kararı ile ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları yeni bit boyut kazandı. Haber Global’den Merve Pekmez’in haberine göre; kiracı sözleşme bitmeden evi tahliye ederse, konut yeniden kiraya verilene kadar kira ve apartman giderlerini ödemekle yükümlü olacak.

Kaynak: https://haberglobal.com.tr/gundem/yar...
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları azaltır mı bilinmez ama Yargıtay’dan gündem olan bir emsal karar geldi.

Haber Global’den Merve Pekmez’in haberine göre; Bir kiracı, kontratı bitmeden avden ayrılırsa, ev sahibinin mağdur olmaması için çıktığı eve yeni kiracı gelene kadar kira ödeyecek. Ayrıca kiracı, kira dışında apartman giderlerini de ödemekle mükellef. Yargıtay’ın bu kararı gündem oldu.

İşte haberim tüm detayları...

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
pnyz

ev sahibi organ yetmezliği kan kaybı gibi şeyler yaşarsa allah korusun efendimizi kiracıdan temin etseler…Zira kiracıysan kanına kadar ev sahibine vermekle m... Devamını Gör

gozlerimgozlerin

Ben kanımı deil anlaştığımız miktardan 1 kurus fazlasını dahi vermem .

Eray

BU ÜLKEDE ADALETİN A’sı KALMAMIŞ BİR EV SAHİBİ OLARAK SÖYLÜYORUM, KİRACI UYGUNA VE İŞİNE YAKIN BİR KONUTA TAŞINMAK İSTERSE NEDEN OTURMAYA DEVAM ETSİN.

gozlerimgozlerin

ee senin gibi düşünen sayısı az ev bostaysa konum at gelip biz tutalım 🤣

uzaklardan

Ev sahibi kiracılarla uğraşacaklarına şu ekonomiyi düzeltsinler, aç gözlü esnafları denetlesinler bu gibi şeyler zaten düzelir. Kavgayı başlatanlar kendileri... Devamını Gör