Hatay'da Bir Caminin Duvarına Asılan Yazılar Sosyal Medyanın İlgisini Çekti

Din görevlilerinin mesleklerinin verdiği sorumluluk gereği en çok dikkat ettikleri hususlardan biri de görev aldıkları camilerin sadece cuma veya bayram namazlarında değil vakit namazlarında da dolması ve cemaatin namazlara iştirak etmesi. Tabii camileri doldurmak için yeni yöntemler deneyenler de var.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Köyü Camii görevlileri de yaptırdıkları renkli panolara bazı ironik mesajlar içeren yazılar yazdırarak cemaatin dikkatini çekmek istedi. Uygulama İncirli Köyü'nde takdir toplarken sosyal medyada da panoları yorumlayanlar oldu.