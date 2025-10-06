onedio
Hatay'da Bir Caminin Duvarına Asılan Yazılar Sosyal Medyanın İlgisini Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2025 - 12:10

Din görevlilerinin mesleklerinin verdiği sorumluluk gereği en çok dikkat ettikleri hususlardan biri de görev aldıkları camilerin sadece cuma veya bayram namazlarında değil vakit namazlarında da dolması ve cemaatin namazlara iştirak etmesi. Tabii camileri doldurmak için yeni yöntemler deneyenler de var. 

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Köyü Camii görevlileri de yaptırdıkları renkli panolara bazı ironik mesajlar içeren yazılar yazdırarak cemaatin dikkatini çekmek istedi. Uygulama İncirli Köyü'nde takdir toplarken sosyal medyada da panoları yorumlayanlar oldu.

Panolardan biri şöyleydi;

Sadece cuma namazı, bayram namazı, cenaze namazı gibi ibadetlerde camiye gelenleri ironik bir şekilde eleştiren yazının devamı da geldi.

Bir panoda da "Bence affeder. Gel konuş istersen." yazıyordu.

İslam'daki tövbe kavramını gençlerin anlayacağı dilden anlatan bu pano da sosyal medyada dikkat çekti.

Camilere sadece lavabo kullanmak için uğrayanlar da bu panoyla eleştirildi.

Başka bir pano da sitem içeriyordu.

Tabii panoları eleştiren de oldu.

Görüntüyü çirkin bulanlar da...

Diyanet İşleri de eleştirilerden nasibini aldı.

Mantıklı bulanlar kadar...

Takdir edenler de vardı.

Siz ne düşünüyorsunuz?

