Hatay'da Bir Caminin Duvarına Asılan Yazılar Sosyal Medyanın İlgisini Çekti
Din görevlilerinin mesleklerinin verdiği sorumluluk gereği en çok dikkat ettikleri hususlardan biri de görev aldıkları camilerin sadece cuma veya bayram namazlarında değil vakit namazlarında da dolması ve cemaatin namazlara iştirak etmesi. Tabii camileri doldurmak için yeni yöntemler deneyenler de var.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Köyü Camii görevlileri de yaptırdıkları renkli panolara bazı ironik mesajlar içeren yazılar yazdırarak cemaatin dikkatini çekmek istedi. Uygulama İncirli Köyü'nde takdir toplarken sosyal medyada da panoları yorumlayanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panolardan biri şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir panoda da "Bence affeder. Gel konuş istersen." yazıyordu.
Camilere sadece lavabo kullanmak için uğrayanlar da bu panoyla eleştirildi.
Başka bir pano da sitem içeriyordu.
Tabii panoları eleştiren de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüyü çirkin bulanlar da...
Diyanet İşleri de eleştirilerden nasibini aldı.
Mantıklı bulanlar kadar...
Takdir edenler de vardı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın