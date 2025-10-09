onedio
Artık Bu Kıyafetleri Giyemeyecekler! Milli Eğitim'den Öğretmenlere Kıyafet Düzenlemesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 21:13

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin okulda giyebilecekleri kıyafetler konusunda bu yıl yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulamanın detaylarını duyurarak, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, şalvar, mini etek gibi uygun olmayan kıyafetlerle okula gelmesini yasaklayacağını açıkladı. Ayrıca uzun sakal gibi mevzuata aykırı görünüm öğelerine de izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, öğretmenlerin mesleki saygınlığı ve okul disiplininin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kuralların ihlali durumunda ise idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

MEB yeni genelgeyi yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, öğretmenlerin kamu görevlisi kimliğine uygun şekilde giyinmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda il milli eğitim müdürlükleri harekete geçti. 

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, basın toplantısında kent genelinde yürütülen çalışmalar ve yeni eğitim yılı hedeflerini paylaştı. Öncü, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, şalvar, mini etek ve uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle okula gelmesinin yasaklanacağını açıkladı.

Hem öğrencileri hem öğretmenleri kapsayan bir genelge olacak.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 yılı için yayımladığı genelgeye dikkat çekti. Öncü, “Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerimizin kılık kıyafet konusunda daha titiz olması gerektiğine dair genelge yayımlandı. Biz de bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
