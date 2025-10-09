Artık Bu Kıyafetleri Giyemeyecekler! Milli Eğitim'den Öğretmenlere Kıyafet Düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin okulda giyebilecekleri kıyafetler konusunda bu yıl yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulamanın detaylarını duyurarak, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, şalvar, mini etek gibi uygun olmayan kıyafetlerle okula gelmesini yasaklayacağını açıkladı. Ayrıca uzun sakal gibi mevzuata aykırı görünüm öğelerine de izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, öğretmenlerin mesleki saygınlığı ve okul disiplininin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kuralların ihlali durumunda ise idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.
MEB yeni genelgeyi yayınladı.
Hem öğrencileri hem öğretmenleri kapsayan bir genelge olacak.
