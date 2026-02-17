onedio
Ukraynalı Bir Kadın Türkiye'de Kadınlara Alınan Hediyeler Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Ukraynalı Bir Kadın Türkiye'de Kadınlara Alınan Hediyeler Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

17.02.2026 - 23:29

Hediye verme geleneği, her toplumda önemli bir yere sahip. Hediye kültürü de toplumun gelenekleri ve yaşam tarzına göre şekilleniyor. Özellikle ülkemizde doğru hediyeyi seçmek her zaman kolay olmayabiliyor. Özellikle alınan hediyenin anlamlı olması gerektiği düşünülünce iş bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Ukraynalı bir kadın Türkiye'de kadınlara alınan hediyeleri eleştirdi. Özellikle Sevgililer Günü'nde video pek çok kişinin uzun uzun düşünmesine sebep oldu.

"Burada süpürge ve tava bir kadına hediye sayılıyor."

Süpürge, tava gibi ev eşyalarının hediye olarak alınması karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren kadın 'Ben Ukraynalı olarak yıllardır Türkiye'de yaşamama rağmen hala inanamıyorum. Burada süpürge ve tava bir kadına hediye sayılıyor. İlk başta şaka olduğunu sandım. Süpürge, tava, mikser... Türk kadını için hediye. Ukrayna'da sadece ev aleti.' dedi. Ayrıca çiçek meselesine de değinen kadın, çiçeğin Ukrayna'da asla hediye sayılmayacağını, çiçeğin sebepsiz yere alınması gerektiğini savundu. Sözleri elbette ülkemizdeki erkekleri biraz kızdırdı.

