Ukraynalı Bir Kadın Türkiye'de Kadınlara Alınan Hediyeler Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Hediye verme geleneği, her toplumda önemli bir yere sahip. Hediye kültürü de toplumun gelenekleri ve yaşam tarzına göre şekilleniyor. Özellikle ülkemizde doğru hediyeyi seçmek her zaman kolay olmayabiliyor. Özellikle alınan hediyenin anlamlı olması gerektiği düşünülünce iş bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Ukraynalı bir kadın Türkiye'de kadınlara alınan hediyeleri eleştirdi. Özellikle Sevgililer Günü'nde video pek çok kişinin uzun uzun düşünmesine sebep oldu.