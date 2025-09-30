onedio
Şerbo'daki Çalıntı Senaryo İddiasından Hüsnü Çoban Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 21:59

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

30 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Dünya Güzellerim Tatilde, Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever'le geçen yaza damga vurmuştu.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim, geçtiğimiz yaz 'Dünya Güzellerim Tatilde' ismiyle yayınlanmıştı. Burcu Esmersoy yerine Seray Sever'in sunuculuk yaptığı program, Bülent Ersoy'un yönetmeni dövmeye kalkması, makyörüyle sorun yaşaması gibi olaylarla erkenden bitmişti. Seray Sever, Dünya Güzellerim'de yaşananlar Sibel Arna'ya açıkladı.

Detaylar:

MasterChef'in sekizinci haftasında yarışmadan elenen isim İrem oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef'ten başarılı yarışmacılardan İrem elenmiş ve elenirken Somer Şef'e bir not vermişti. İrem'in Somer Şef'e yazdığı notun içeriği açıklanmazken yarışmacı bunu kendisi itiraf etti.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in başı yine derde girdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Ömer'in yaşadıkları damga vuruyor. Kıvılcım'la kavga ettiği bir akşam arabayla bir şeye çarpan Ömer, daha sonrasında bebeklerinin doktorunun oğlunun cinayetle suçlandığını öğrendi ve ölen kıza kendisinin çarptığını zannetti. Dikkatli seyirciler, Ömer'in bu hikayesinin aslında Juror No.2 filminden alıntı olabileceğini iddia etti.

Detaylar:

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

Arabeskin güçlü sesi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisinde rol aldığı ortaya çıkan Güllü'nün dizide aynı sahnede rol aldığı Sibel Aytan, Güllü hakkında konuştu.

Detaylar:

Arka Sokaklar'da defalarca vurularak ölümden dönen Hüsnü Çoban, 20. sezonda da geleneği bozmadı.

20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban, diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu. Ölüm kalım savaşı veren Hüsnü Çoban'ın akıbeti merak edilirken Hüsnü'yü canlandıran Özgür Ozan'dan kafa karıştıran paylaşım geldi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölüm fragmanında Asil'in kız arkadaşının kimliği hepimizi heyecanlandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Asil'in kız arkadaşının kim olduğu merak yarattı. Asil'in kız arkadaşının kim olacağı henüz belirsizken Şerbo'nun ilk sezonunda yer alan kritik bir karakter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye geri döndüğünü duyurdu.

Detaylar:

Arka Sokaklar dizisinden Hüsnü karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan'a benzeyen esnaf gündem oldu.

Eskişehir’de bir esnafın görüntüleri sosyal medyada olay oldu. “Arka Sokaklar” dizisindeki Hüsnü rolüyle tanınan Özgür Ozan’a olan benzerliğiyle dikkat çeken esnaf, gelen müşterilerin kendisine “Light Selami” ve “Hüsnü” diye seslendiğini söylüyor.

Detaylar:

Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programlar sonrası fenomen olarak gündemde kalmaya devam etmişti.

Bir zamanlar yayınlanan evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programların ardından bir fenomene dönüşmüştü. O dönem kapalı olan Hanife daha sonra açılmış ve bir evlilik geçirmişti. Geçtiğimiz yıl boşanan fenomen gelin adayı değişimiyle bir kez daha gündem oldu.

Detaylar:

3. sezonuyla ekrana gelen Bahar'da Aziz Uras belki de ilk sezondan beri etrafındakileri manipüle eden bir adam.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın favori karakterlerinden biri olan Seren, resmen Aziz Uras'la sınanıyor! Başarılı bir doktorken hamile kalan ve ikiz gebelik geçiren Seren, aşkına sahip çıktı ve bebeklerini de dünyaya getirmeyi seçti. Ancak Aziz Uras, biricik eşini aldattı! Bir izleyici Seren'in başına gelenlerin Bahar yüzünden olduğunu iddia edince de ortalık karıştı.

Detaylar:

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan Uğur Güneş, yorumuyla X kullanıcılarından takdir gördü.

Başarılı oyuncu Uğur Güneş, son zamanlarda dikkat çeken bir konuya değindi. Biliyorsunuz ki özellikle bu sezon yeni dizilerde partnerlerin yaş farkı epey tepki toplamıştı. Konu hala tartışılmaya devam ederken Uğur Güneş de yorumunu dile getirmesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un kadrosunda yer aldığı dizi titizlikle çalışmalara devam ediyor.

Diziler bir bir yayınlanmaya başladı. Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Özellikle NOW, yeni sezon için epey dizi duyurmuştu. Onlardan biri de Ben Onun Annesiyim adlı proje olmuştu. Kadrosuyla dikkat çekmeyi başaran dizinin yayın günü merakla bekleniyordu. Tarih nihayet açıklandı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon "green flag" olarak görülen Firaz, sezona tam da aksi yönde başladı.

Cuma günlerinin reyting zirvesini kimselere vermeyen Kızılcık Şerbeti, ekranların en kaoslu dizilerinden biri olarak görülüyor. Yeni sezona hızlı başlayan Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz'ın. yasak aşkını yazmış ve bu sebeple hem tepki çekmiş hem de RTÜK soruşturmasıyla karşılaşmıştı. Bölüm yayınlanmadan senaryoda değişikliğe gidildi ve Firaz, Nursema'yı Demet'le aldattı(!) Yeni bölüm fragmanında Nursema'nın aralarını düzeltme çabasını görürken, Firaz'ın 'aldatma bahanesi' olarak Nursema'yı suçlaması izleyicinin tepesinin tasını attırdı!

Detaylar:

Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım çıkmasın…

Son yılların popüler platformu TikTok bazen yaratıcı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Şimdilerde meşhur olan bir akım ise özellikle diziseverlerin ilgisini çekiyor. Akım adeta geçmişle günümüz arasında bağ kuran bir içerik türü. Dizi karakterlerinin günümüzde yaşasalardı en çok sevecekleri şeyler sıralanıyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adını Feriha Koydum ve Yaprak Dökümü dizileri de akımda en çok ilgi görenlerden oldu.

Detaylar:

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanında Aziz Uras, güzeller güzeli Seren'i aldatıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizide senaryo öyle bir yere gitti ki Seren'e deli gibi aşık Aziz Uras, onu gözleri önünde aldattı! Öfkeden deliye gören Seren de hastane çıkışında büyük bir kaza geçirdi ve hayati risk taşıyor. Ancak sahne kadar, Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu'nun karakterini aklama çabası da konuşuldu. Fragman için yazdıkları tepki çekti.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
