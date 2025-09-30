Şerbo'daki Çalıntı Senaryo İddiasından Hüsnü Çoban Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Güzellerim Tatilde, Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever'le geçen yaza damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in sekizinci haftasında yarışmadan elenen isim İrem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in başı yine derde girdi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etti.
Arka Sokaklar'da defalarca vurularak ölümden dönen Hüsnü Çoban, 20. sezonda da geleneği bozmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölüm fragmanında Asil'in kız arkadaşının kimliği hepimizi heyecanlandırdı.
Arka Sokaklar dizisinden Hüsnü karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan'a benzeyen esnaf gündem oldu.
Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programlar sonrası fenomen olarak gündemde kalmaya devam etmişti.
3. sezonuyla ekrana gelen Bahar'da Aziz Uras belki de ilk sezondan beri etrafındakileri manipüle eden bir adam.
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan Uğur Güneş, yorumuyla X kullanıcılarından takdir gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un kadrosunda yer aldığı dizi titizlikle çalışmalara devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon "green flag" olarak görülen Firaz, sezona tam da aksi yönde başladı.
Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım çıkmasın…
Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanında Aziz Uras, güzeller güzeli Seren'i aldatıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın